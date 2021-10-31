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    Саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке

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    Лідери Великої двадцятки заявили, що економіка впевнено відновлюється<br /><br /> - Саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке
    Лідери Великої двадцятки заявили, що економіка впевнено відновлюється

    Фото: пресслужба G20

    Світові лідери погодили заходи для відновлення економіки після пандемії коронавірусу

    Лідери «Великої двадцятки» за підсумками шістнадцятого саміту в Римі з 30 по 31 жовтня ухвалили підсумкове комюніке.

    У документі G20, крім питання клімату, домовилися про заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами та потоками нелегальної міграції.

    Основні домовленості саміту

    Про пандемію Covid-19:

    • забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу;
    • забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації;
    • вакцинувати 70% свого населення до середини 2022 року;
    • скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів.

    Про економіку:

    • протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку;
    • боротися з транскордонною корупцією та податковими гаванями;
    • відновити економіку після пандемії;
    • організувати швидке та стійке відновлення туризму;
    • прагнути до відновлення міжнародних поїздок;
    • уникати невчасної відмови від заходів підтримки.

    Про енергетику:

    • налагодити діалог між виробниками та споживачами; вивчити можливості підвищення енергобезпеки.

    Про проблеми міграції:

    • зробити кроки для інтеграції мігрантів та запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню.

    Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами.

    Нагадаємо, країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.

    Напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

    Як відомо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

    Основними темами першого дня зустрічі лідерів «Великої Двадцятки» в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії. Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель.

    Теги: економіка саміт
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    Саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке