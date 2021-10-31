Саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке
Світові лідери погодили заходи для відновлення економіки після пандемії коронавірусу
Лідери «Великої двадцятки» за підсумками шістнадцятого саміту в Римі з 30 по 31 жовтня ухвалили підсумкове комюніке.
У документі G20, крім питання клімату, домовилися про заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами та потоками нелегальної міграції.
Основні домовленості саміту
Про пандемію Covid-19:
- забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу;
- забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації;
- вакцинувати 70% свого населення до середини 2022 року;
- скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів.
Про економіку:
- протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку;
- боротися з транскордонною корупцією та податковими гаванями;
- відновити економіку після пандемії;
- організувати швидке та стійке відновлення туризму;
- прагнути до відновлення міжнародних поїздок;
- уникати невчасної відмови від заходів підтримки.
Про енергетику:
- налагодити діалог між виробниками та споживачами; вивчити можливості підвищення енергобезпеки.
Про проблеми міграції:
- зробити кроки для інтеграції мігрантів та запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню.
Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами.
Нагадаємо, країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.
Напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.
Як відомо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.
Основними темами першого дня зустрічі лідерів «Великої Двадцятки» в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії. Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель.