Саміт G20 ухвалив заходи для боротьби з пандемією: підсумкове комюніке

Світові лідери погодили заходи для відновлення економіки після пандемії коронавірусу

Лідери «Великої двадцятки» за підсумками шістнадцятого саміту в Римі з 30 по 31 жовтня ухвалили підсумкове комюніке.

У документі G20, крім питання клімату, домовилися про заходи щодо боротьби з пандемією коронавірусу, економічними викликами та потоками нелегальної міграції.

Основні домовленості саміту

Про пандемію Covid-19:

забезпечити загальний доступ до вакцин та ліків від коронавірусу;

забезпечити загальні стандарти при міжнародних поїздках, включаючи вимоги до сертифікатів щодо вакцинації;

вакцинувати 70% свого населення до середини 2022 року;

скоротити термін розробки вакцин за умов пандемії з 300 до 100 днів.

Про економіку:

протистояти глобальним викликам, що впливають на економіку;

боротися з транскордонною корупцією та податковими гаванями;

відновити економіку після пандемії;

організувати швидке та стійке відновлення туризму;

прагнути до відновлення міжнародних поїздок;

уникати невчасної відмови від заходів підтримки.

Про енергетику:

налагодити діалог між виробниками та споживачами; вивчити можливості підвищення енергобезпеки.

Про проблеми міграції:

зробити кроки для інтеграції мігрантів та запобігти потокам нелегалів, у тому числі незаконному ввезенню.

Лідери Великої двадцятки наголосили, що економічна активність у світі відновлюється впевненими темпами.

Нагадаємо, країни G20 розроблять національні плани відновлення і підвищення стійкості, спрямовані на пом'якшення наслідків зміни клімату.

Напередодні лідери країн G20 підтримали угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо встановлення глобального мінімального корпоративного податку в розмірі 15%. Про це йдеться в проекті рішення саміту G20.

Як відомо, 30 жовтня у Римі розпочався дводенний саміт G20.

Основними темами першого дня зустрічі лідерів «Великої Двадцятки» в Римі 30 жовтня були економічне відновлення після пандемії та подолання самої пандемії. Про це розповіла канцлерка ФРН Ангела Меркель.