Аеропорт в Данії закрили через дрони

Через закриття повітряного простору над аеропортом було змінено розклад чотирьох рейсів

Аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Перше повідомлення про дрони надійшло до поліції близько опівночі. Правоохоронці зазначили, що проводять розслідування на місці інциденту, а повітряний простір над аеропортом закрито.

Представник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив факт закриття, але відмовився повідомляти кількість помічених безпілотників. Через інцидент було змінено розклад чотирьох рейсів, серед яких літаки компаній SAS, Norwegian та KLM.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.