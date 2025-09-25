Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Аеропорт в Данії закрили через дрони

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Аеропорт в Данії закрили через дрони
Аеропорт «Ольборг» у Данії
фото: Destination Nord

Через закриття повітряного простору над аеропортом було змінено розклад чотирьох рейсів

Аеропорт «Ольборг» на півночі Данії тимчасово припинив свою роботу через появу невідомих безпілотників у його повітряному просторі. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

Перше повідомлення про дрони надійшло до поліції близько опівночі. Правоохоронці зазначили, що проводять розслідування на місці інциденту, а повітряний простір над аеропортом закрито.

Представник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив факт закриття, але відмовився повідомляти кількість помічених безпілотників. Через інцидент було змінено розклад чотирьох рейсів, серед яких літаки компаній SAS, Norwegian та KLM.

Як відомо, Росія тричі порушувала повітряний простір Норвегії цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Уряд Норвегії приєднався до засудження порушення РФ повітряного простору Естонії минулого тижня. «Інциденти в Норвегії менші за масштабом, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до них дуже серйозно», – заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, НАТО готове «налякати» Росію, щоб запобігти триваючим вторгненням. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

Також у ніч на 10 вересня 19 російських дронів вдерлися у повітряний простір Польщі. За даними Bild, в Польщі для захисту повітряного простору були задіяні, зокрема, сучасні винищувачі F-35 з Нідерландів і системи протиповітряної оборони Patriot з Німеччини.

Теги: Данія дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важливою перевагою української розробки є її вартість
Вдвічі дешевший за аналог: в Україні створено дрон із захистом від РЕБ
1 вересня, 13:13
Дрони атакують столицю та Київщину
В одному з районів Києва впали уламки ворожих дронів
3 вересня, 00:21
Очільники глав держав та урядів говорили про гарантії безпеки для України
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
3 вересня, 17:37
Рубен Брекельманс: Дрони та системи боротьби з дронами мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
4 вересня, 15:42
Приспущені прапори на будівлі посольства Данії в Україні
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори
5 вересня, 18:09
Низка країн відреагували на останні події у Польщі
Атака шахедів на Польщу: як відреагували країни Балтії та Північної Європи
10 вересня, 09:46
Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
23 вересня, 05:13
Поліцейські йдуть пішки після того, як весь рух транспорту в аеропорту Копенгагена було закрито через повідомлення про дрони в Копенгагені
Дрони в небі Скандинавії: чому аеропорти закрилися на кілька годин
23 вересня, 10:02
Головнокомандувач ЗСУ про втрати від БпЛА та майбутнє бойових систем
Україні потрібні нові технології протидії дронам – Залужний
Вчора, 10:24

Соціум

Аеропорт в Данії закрили через дрони
Аеропорт в Данії закрили через дрони
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
У Німеччині зафіксовано понад сотню інцидентів з дронами поблизу аеропортів
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
У Сочі оголошено евакуацію на пляжах
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
Дрони вдарили по Новоросійську, є загиблі (відео)
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування
В Афганістані для дівчат залишиться лише релігійна освіта – розслідування

Новини

Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
22 вересня, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua