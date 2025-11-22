Головна Скотч Життя
Популярні породи собак можуть зникнути у Великій Британії за 10 років

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Проблеми з диханням та інфекції змушують британців міняти стандарти порід
фото із відкритих джерел

Новий стандарт здоров'я може знищити улюблені породи собак британців

Відомі та улюблені породи собак у Великій Британії, такі як мопси, англійські та французькі бульдоги, можуть повністю зникнути або кардинально змінити свій вигляд протягом наступного десятиліття. Причиною цього стали плани зоозахисників та вчених викорінити шкідливі для здоров'я тварин фізіологічні особливості, які зараз вважаються «дизайнерськими» та милими. Про це пише «Главком» із посиланням на видання  The Guardian.

Видання The Guardian повідомляє, що ці специфічні риси, незважаючи на популярність, завдають тваринам серйозних страждань і вимагають дорогих операцій. 

Проблема полягає в тому, що короткі, плескаті морди (брахіцефалія), зморшкувата шкіра та витріщені очі створюють високий ризик:

  • Проблем з диханням: через укорочені дихальні шляхи,
  • Інфекцій: у складках шкіри та очах,
  • Неможливості нормально бігати та переносити спеку.

Власники часто змушені оплачувати дорогі хірургічні втручання, щоб полегшити життя своїм улюбленцям.

Для вирішення цієї ситуації вчені представили спеціальну систему оцінки – Інструментарій уродженого здоров'я (IHA). IHA перевіряє собак за десятьма ознаками, пов'язаними з їхнім здоров'ям. Для допуску до розведення собака повинен отримати оцінку не нижче за вісім балів. До ознак, які знижують бал, належать плескаті морди, обвислі повіки, порушення прикусу, укорочені кінцівки, відсутність хвоста та забарвлення мерль (мармуровий візерунок).

Наразі програма IHA носить добровільний характер, але вже отримала широку підтримку. Її розробники сподіваються, що згодом ці стандарти будуть затверджені на урядовому рівні, що може призвести до зміни стандартів порід або їхнього поступового зникнення у нинішньому вигляді.

До слова, у мережі шириться відео, де народний депутат з Чернівецької області із дружиною на території готелю начебто крадуть собаку породи джек-рассел-терʼєр. Нардеп заперечує це і вважає, що відео змонтоване.

Теги: Велика Британія тварини

