NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США

Перед затриманням США пропонували венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро піти на поступки і виїхати до Туреччини. Однак угода зірвалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Угода, запропонована 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу й виїхати до Туреччини в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку. Проте диктатор відхилив цю пропозицію.

Після провалу переговорів була реалізована операція Absolute Resolve, яка завершилася арештом Мадуро та його перевезенням до Сполучених Штатів.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.