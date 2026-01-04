Головна Світ Політика
search button user button menu button

NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
Угода, запропонована США 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку
фото: Дональд Трамп/Truth Social

Після провалу переговорів була реалізована операція Absolute Resolve

Перед затриманням США пропонували венесуельському диктатору Ніколасу Мадуро піти на поступки і виїхати до Туреччини. Однак угода зірвалася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Угода, запропонована 23 грудня, передбачала, що Мадуро міг би покинути Венесуелу й виїхати до Туреччини в обмін на поступки у сфері нафтовидобутку. Проте диктатор відхилив цю пропозицію.

Після провалу переговорів була реалізована операція Absolute Resolve, яка завершилася арештом Мадуро та його перевезенням до Сполучених Штатів.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. 

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

До слова, захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро разом із дружиною Сілією Флорес прибув на авіабазу Національної гвардії Стюарт у Нью-Йорку. Мадуро пред'являть звинувачення у незаконному обігу зброї та наркотиків. Міністерство юстиції США вже оприлюднило новий обвинувальний акт, фігурантами якого, окрім самого Мадуро, є його дружина та син.

До слова, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції. 

Читайте також:

Теги: Венесуела США Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 2025, 16:22
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
10 грудня, 2025, 22:54
США вивели низку російських банків із-під санкцій
США вивели низку російських банків із-під санкцій
18 грудня, 2025, 00:29
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
Масштабна операція США проти ІДІЛ у Сирії: NYT розкрив деталі
20 грудня, 2025, 01:58
Правоохоронці заходять у літак, на борту якого перебував президент Венесуели Ніколас Мадуро
США доставили Мадуро до Нью-Йорка: коли він постане перед судом
Сьогодні, 00:59
Зруйнована квартира внаслідок американських ударів по Венесуелі
Скільки людей загинуло під час ударів США по Венесуелі: дані NYT
Сьогодні, 07:20
Пекін звинуватив США у пошуку приводів для нарощування власних ядерних сил
Ядерне роззброєння. Китай накинувся на США із претензіями
23 грудня, 2025, 14:05
Вибухи у Каракасі
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
Вчора, 09:10

Політика

Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
Війна Путіна завершиться не на фронті і навіть не в Україні – The Independent
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
NYT: Перед затриманням Мадуро отримав пропозицію від США
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво тактичної керованої зброї КНДР
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа
Сполучені Штати керуватимуть Венесуелою? Пентагон розкрив план Трампа
«Ми ні на що не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі
«Ми ні на що не спроможні». Терорист Гіркін охарактеризував для росіян події у Венесуелі

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua