Водієві, який в’їхав у натовп людей у Ванкувері, висунули звинувачення у вбивстві

Наймолодшій жертві трагедії було всього 5 років

Внаслідок події загинули щонайменше 11 людей, ще понад два десятки отримали поранення

У суботу в канадському місті Ванкувер позашляховик в’їхав у натовп людей. Водію вже висунули обвинувачення у вбивствах, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Унаслідок інциденту загинули щонайменше 11 людей, ще понад два десятки отримали поранення. Як повідомила поліція, деякі жертви наразі залишаються невстановленими, а наймолодшій із них було всього 5 років.

Прокуратура Британської Колумбії висунула 30-річному Кай-Джі Адабу Ло обвинувачення у восьми вбивствах другого ступеня. У поліції також зазначили, що очікують подальшого розширення переліку звинувачень. Наразі підозрюваний, житель Ванкувера, перебуває під вартою.

Під час пресконференції в неділю місцева влада попередила, що кількість загиблих може зрости. Чиновники повідомили, що підозрюваний має історію психічних захворювань і був відомий поліції. Водночас було підкреслено, що інцидент не розглядають як акт тероризму.

«Схоже, що основною проблемою тут є психічне здоров’я», – заявив мер Ванкувера Кен Сім.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 27 квітня висловив співчуття жителям Канади через трагедію, яка сталася на фестивалі у місті Ванкувері. про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави у мережі Х.

«Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в’їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим», – написав Зеленський.

До слова, 13 лютого водій вʼїхав на автомобілі в групу людей у Мюнхені. 36 осіб було поранення в результаті нападу, повідомив представник мюнхенської поліції.