AP: Через скорочення запасів нафти на Кубі посилюється дефіцит води

Наразі водопровідна система Куби забезпечена паливом лише на 37% від потреби

Куба опинилася на межі масштабного гуманітарного колапсу: через критичний дефіцит нафти та жорсткі санкції США близько 3 млн громадян щодня залишаються без питної води. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Президент державного Національного інституту водних ресурсів Антоніо Родрігес повідомив, що наразі водопровідна система країни забезпечена паливом лише на 37% від потреби. Водне господарство є одним із найбільших споживачів енергії на острові, тому поточна паливна криза вдарила по ньому найсильніше, паралізувавши не лише роботу насосів, а й ремонт мереж, очищення септиків та імпорт хімікатів для очищення води.

Ситуацію катастрофічно погіршує фінансовий параліч. За останній рік закупівлі обладнання та запчастин для інфраструктури обвалилися зі звичних $100 млн до мізерних $10 млн через повне скасування міжнародного кредитування. Іноземні постачальники масово розривають або заморожують контракти, побоюючись перешкод під час обробки банківських платежів та жорстких обмежень на доставку. Крім того, застаріла інфраструктура у великих містах, таких як Гавана, Сантьяго-де-Куба та Матансас, просто не витримує навантаження, а щоденні відключення світла, які тривають до 20 годин, не дозволяють мешканцям багатоповерхівок закачувати воду у дахові резервуари.

Це різке загострення водної кризи спровоковане посиленням санкцій з боку Вашингтона. Наприкінці січня президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити тарифи проти будь-яких держав, які продають або транспортують нафту на Кубу. Для острова, який здатний самостійно забезпечити себе паливом лише на 40%, такий крок став блокуючим ультиматумом. Влада намагається впроваджувати екстрену програму переходу на сонячну енергію, проте експерти зазначають, що зелені технології вимагають колосальних інвестицій, яких Гавана не має.

Внаслідок цього життя звичайних кубинців, які вже п'ять років страждають від інфляції та дефіциту, перетворилося на щоденну боротьбу за виживання. У Гавані єдиним порятунком стали автоцистерни, які місцеві називають «піпа», проте їхні графіки вкрай нестабільні. Люди змушені днями чекати на допомогу або пішки ходити в сусідні райони та муніципалітети зі своїми суліями, щойно з'являються чутки про прибуття чергового водовоза.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо виступив із роз'ясненням щодо ситуації навколо енергопостачання Куби, заперечивши існування будь-якої нафтової блокади острова.

За його словами, нинішні труднощі Гавани пов'язані не з обмеженнями з боку Вашингтона, а зі зміною політики Венесуели.

До слова, економічна криза на Кубі досягла критичної точки, зробивши державну систему субсидованих продуктів «la libreta» майже недієздатною.

Порожні полиці магазинів-бодег та стрімка інфляція ставлять під загрозу виживання мільйонів людей. Запроваджена Фіделем Кастро на початку 1960-х років, ця система десятиліттями гарантувала сім’ям повний кошик продуктів, проте сьогодні державні крамниці пропонують лише пил та порожні морозильні камери.