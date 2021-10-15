Небажані процеси почнуться: лікар Саакашвілі розповів про стан здоров’я політика

Ніко Кіпшидзе: «Поки здоров’я Саакашвілі під контролем, але небажані процеси почнуться рано чи пізно»

Голодування негативно впливає на здоров’я експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, але він тримається і готовий боротися далі. Про це заявив лікар політика Ніко Кіпшидзе в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Михайло Саакашвілі себе почуває так, як почуває себе людина після двотижневого голодування. Він часто думає про Україну, про свій дім. Поки здоров’я Саакашвілі під контролем, але небажані процеси почнуться рано чи пізно. Він також був дуже радий вчорашній демонстрації у Грузії. Там було понад 60 тис. людей. Якщо перерахувати на кількість населення, то це все одно, якби в Україні вийшло 700-800 тисяч. Так що він дуже радий, натхненний. Але голодування це є голодування», – заявив Кіпшидзе.

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Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше,13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.