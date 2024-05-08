AstraZeneca вилучає вакцину проти Covid-19 в усьому світі: у компанії пояснили причину

Раніше AstraZeneca визнала у судових документах, що вакцина викликає побічні дії, такі як утворення тромбів і низький рівень тромбоцитів

Заявка фірми про відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня

Компанія AstraZeneca ініціює вилучення своєї вакцини проти коронавірусу в усьому світі. Про це повідомляє Reuters.

«Оскільки було розроблено кілька варіантів вакцин проти Covid-19, з’явився надлишок доступних оновлених вакцин», – заявили у компанії, додавши, що це призвело до зниження попиту на вакцину Vaxzevria, яка більше не виробляється і не постачається.

Заявка фірми про відкликання вакцини була подана 5 березня і набула чинності 7 травня.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid-19 може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.

Також відомо, що фармацевтична компанія Pfizer у 2023 році відзвітувала про перший квартальний збиток з 2019 року на тлі скорочення попиту на ліки від коронавірусу та значних списань, пов'язаних із поверненням урядом США кількох мільйонів доз противірусного препарату компанії під назвою Paxlovid.

Раніше стало відомо, що протягом 2021 року фармацевтична компанія Pfizer, яка розробила вакцину від коронавірусу, заробила $31 млрд.

До слова, сотні позовів проти компаній AstraZeneca та Pfizer-BioNTech надходять до судів Німеччини, і їхній потік не вичерпується, пише Rzeczpospolita. Йдеться про побічні ефекти застосування вакцини проти Covid-19. Пацієнти стверджують, що компанії недостатньо повно інформували про можливі ускладнення після вакцинації.

Наприкінці 2021 року в умовах пандемії Covid-19 по всьому світу розпочалася безпрецедентна за своїми масштабами кампанія з вакцинації від цього небезпечного захворювання, що призвело до ізоляції мільйонів людей та паралічу світової економіки. За оцінками Європейського агентства з лікарських засобів (EMA), у перший рік пандемії вакцини проти Covid-19 допомогли врятувати життя майже 20 мільйонів людей.