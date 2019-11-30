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    У світі

    Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

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    <p>На знімок потрапила річка Амазонка</p> - Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

    На знімок потрапила річка Амазонка

    Фото: Тwitter.com/Astro-Jessica

    Я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти – Меїр

    Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, опублікувала знімок річки Амазонки.

    Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Twitter і присвятила його Дню Подяки, який у США відзначали 28 листопада.

    «У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її», – написала Меїр.

    Амазонка – найбільш повноводна річка світу. Більше п’яти мільйонів квадратних кілометрів в басейні річки займають тропічні ліси, в яких мешкає 30% всіх відомих видів рослин і тварин.

    Нагадаємо, модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі.

    Як повідомлялося, на Міжнародній космічній станції вийшли з ладу усі туалети.

    США NASA Амазонка річка
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