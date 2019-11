Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

Я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти – Меїр

Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, опублікувала знімок річки Амазонки.

Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Twitter і присвятила його Дню Подяки, який у США відзначали 28 листопада.

«У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її», – написала Меїр.

This year I am thankful for the extraordinary opportunity to see our precious planet Earth from above, and to all those on the ground that are striving to protect it. #HappyThanksgiving⁣

⁣

Photo: The mighty Amazon River. pic.twitter.com/s6iaB1jLK6