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Дестабілізація Бухаресту. Молдова викрила російський слід

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дестабілізація Бухаресту. Молдова викрила російський слід
Близько 200 людей мали вирушити у Бухарест й влаштувати протестні акції
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Дестабілізувати ситуацію активісти мали в день з’їзду європейської партії EPP

Проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP. Про це під час пресконференції 7 березня розповів директор Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцяну, передає кореспондент «Главкому».

«Ми говоримо про злочинне угрупування, яке використовує політичні партії й не лише партію «Шанс» (партія створена замість визнаної неконституційною, партії «Шор» – «Главком»)», – сказав очільник Генерального інспекторату поліції.

Чернеуцяну розповів, що близько 200 людей мали вчора вирушити у Бухарест й влаштувати акції. До групи цих осіб у Бухаресті мали приєднатися представники політичної партії AUR у Румунії. Він також додав, що «колеги у Бухаресті також ведуть слідство».

Глава Генерального інспекторату поліції також розповів, що слідство встановило чергові фінансові махінації, які були залучені до незаконного фінансування передвиборчих кампаній та стабілізаційних дій у вересні-жовтні 2023 року.

«Протягом останнього місяця було проведено низку заходів, результати яких свідчать про наміри окремих представників злочинних угруповань, які через кілька політичних партій здійснюють ці дії. Перші заходи були проведені 1 березня, коли в ході операції вдалося виявити конспіративні квартири, де перебували значно більші суми грошей і звідки вони роздавалися в конвертах кур'єрам, які повинні були розповсюджувати гроші на території. На момент затримання на місці злочину особи, було виявлено 600 тис. леїв, а загальна сума, вилучена з конспіративних квартир та в межах інших слідчих дій, сягає 5,5 млн леїв», – сказав він.

Чернеуцяну додав, що серед осіб був затриманий колишній співробітник правоохоронних органів, у званні полковника, який добре володів ситуацією.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу

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Теги: Молдова активісти російські агенти

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