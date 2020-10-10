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    У світі

    Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі

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    Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Карабасі - Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі
    Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Карабасі

    Режим припинення вогню буде дотримуватися з 12.00 суботи, 15 жовтня

    Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в зоні бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Відповідне рішення було прийнято в рамках тристоронніх переговорів в Москві за участю глав МЗС Азербайджану і Вірменії Джейхун Байрамова і Зограба Мнацаканяна. У них також взяв участь глава МЗС Росії Сергій Лавров.

    За підсумками було прийнято рішення, що режим припинення вогню буде дотримуватися з 12.00 суботи, 15 жовтня.

    Нагадаємо, 8 жовтня Азербайджан заявляв про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі через обстріли з боку Вірменії. Сьогодні ООН заявляє вже про 53 смерті серед мирних жителів Нагірного Карабаху.

    6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

    5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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