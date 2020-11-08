Байден пообіцяв повернути США повагу на міжнародній арені

Байден хоче відновити основу США – її середній клас

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден, який оголосив себе переможцем президентських виборів, заявив, що збирається відновити повагу до країни на міжнародній арені.

Його виступ транслював телеканал CNN.

«Я добивався цієї посади, щоб зцілити душу Америки, щоб відновити основу цієї країни – її середній клас – і зробити так, щоб Америку знову поважали в світі», – сказав Байден.

Раніше провідні американські ЗМІ – ABC News, FOX News, CNN, AP і NBC – оголосили про перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах в США.

Офіційно підсумки ще не підбито.

Нагадаємо, в Україні за добу, 6 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10746 людей, це новий антирекорд. Попереднього дня в Україні підтвердили 9721 випадок коронавірусу.

За добу одужали 8685 людей, 187 померли від ускладнень. Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 450939 людей, одужали 204229 осіб, летальних випадків – 8312.

У Києві за добу 6 листопада на коронавірус захворіли ще 854 людини.