Байден не хоче затягувати вихід з Афганістану

Напередодні інший український літак вивіз з Афганістану понад 80 людей

Напередодні інший український літак вивіз з Афганістану понад 80 людей

Джо Байден побоюється продовжувати евакуацію з Афганістану після 31 серпня через ризик терактів

Президент США Джо Байден не має наміру продовжувати евакуацію людей з Афганістану після 31 серпня. Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлений чиновник з адміністрації США, ім'я якого не розголошується, повідомив, що Байден на віртуальній зустрічі G7 заявив про високий ризик терактів після 31 серпня.

При цьому продовжити термін евакуації людей з аеропорту Кабула закликав прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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