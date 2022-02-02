США готові до чергових переговорів Байдена та Путіна

Держдеп оцінив, коли президенти США та Росії знову можуть вийти на зв'язок

У Вашингтоні готові до нової розмови Джо Байдена та Володимира Путіна. На це готові піти, якщо зусилля допоможуть знайти консенсус у відносинах між країнами. Про те, що президенти США та Росії знову можуть вийти на зв'язок, повідомив на брифінгу речник американського Держдепу Нед Прайс.

Він наголосив, що глава Білого дому неодноразово казав, що готовий ще раз говорити з Путіним.

«Ми вважаємо, що ми перебуваємо в тому моменті, коли інша взаємодія на рівні лідерів має потенціал для прогресу. Але це буде залежати від того, де ми опинимося після наступного кроку», – сказав Нед Прайс.

Під час останньої пресконференції, нагадав речник Держдепу, Байден заявляв, що Вашингтон залишається відкритим для перемовин. Мовиться саме про рівень глав держав.

Раніше США розповіли, коли стане відома доля нових переговорів Байдена і Путіна.

Як відомо, 30 грудня відбулася телефонна розмова між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним.

До слова, Білий дім непокоїть, що російський уряд готує вторгнення до України, яке може призвести до масштабних порушень прав людини і воєнних злочинів, якщо дипломатія не досягне поставленої цілі.

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