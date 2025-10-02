Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця
скріншот з відео польських ЗМІ

Польща вважає, що видача підозрюваного може вплинути на відносини між польським і українським урядами

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що країна «немає підстав» поспішати передавати Німеччині українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Чиновник додав, що справа є «надзвичайно серйозною», тому її слід ретельно розслідувати. «Це рішення суду, а також питання оцінки ситуації прокуратурою. Я вважаю, що тут абсолютно немає підстав для поспішних дій. Справа надзвичайно серйозна, і я вважаю, що наша прокуратура, наш суд повинні ретельно її розслідувати, без будь-якого політичного тиску, без поспіху», – сказав Сємоняк.

Водночас глава президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що необхідно ретельно проаналізувати, чи є взагалі підстави для передачі чоловіка німецьким службам. Він додав, що в цій справі Польща має зобовʼязання, однак «не є повністю безвольною». «Можливо, справді слід перевірити, чи передача цього пана німецьким службам, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, відповідає інтересам Польщі та інтересам усієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно також розглянути політичні наслідки такого рішення», – зазначив він.

На думку Пшидача, видача підозрюваного може вплинути на відносини між польським і українським урядами. «Однак, можливо, Київ візьме до уваги той факт, що держава, якою керує Дональд Туск, не завжди проводить політику, що відповідає регіональним інтересам, а надто часто прислухається до голосів, що лунають з Берліну», – заявив посадовець.

Нагадаємо, Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця Володимира З., підозрюваного німецьким правосуддям у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Суд ухвалив рішення взяти Володимира З. під варту на сім днів. Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу українця Німеччині.

Як повідомлялося, Федеральна прокуратура Німеччини вважає Володимира З. кваліфікованим водолазом, який входив до групи, що безпосередньо встановлювала вибухові пристрої. В ордері на арешт йому висунуто звинувачення у спільному вчиненні вибуху (саботаж), антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель.

За даними прокуратури, Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнхольм. Для виконання диверсії група використовувала вітрильну яхту, яка відпливала з Ростока (Німеччина). Яхту було орендовано у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, що призвело до серйозного пошкодження обох трубопроводів.

До слова, для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кг, які встановили на глибині приблизно 70-80 м.

Читайте також:

Теги: екстрадиція Німеччина Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну
Військові стежать за ситуацією: Польща прокоментувала російську атаку на Україну
10 вересня, 02:14
Білоруські ЗМІ пишуть, що на кордоні Польща встановила колючий дріт та загороджувальні щити
Польща закрила кордон із Білоруссю
12 вересня, 04:51
Денис Шмигаль підкреслив, що Україна високо цінує готовність Німеччини миттєво реагувати на виклики
Шмигаль зустрівся з керівництвом Міноборони Німеччини: про що говорили
14 вересня, 13:18
Сікорський нагадав Орбану на те, що Угорщина повинна перестати займати нейтральну позицію
Сікорський різко відреагував на заяви Орбана про вторгнення дронів РФ до Польщі
10 вересня, 20:22
Зеленський звернувся до Польщі: Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими
Зеленський про атаку на Польщу: РФ випробовує межі можливого та реакцію НАТО
10 вересня, 20:43
Технічно НАТО і Європейський Союз здатні перехоплювати російські безпілотники над Україною
Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
14 вересня, 20:58
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
Іран відкликав послів з Європи через відновлення санкцій ООН
27 вересня, 13:53
Винищувачі Королівських повітряних сил Великої Британії «Тайфун»
Британські «Тайфуни» здійснили перше патрулювання повітряного простору Польщі
21 вересня, 18:58
Рут Познер та її чоловік Майкл прожили разом майже 75 років
Подружжя, яке пережило Голокост, померло в клініці для самогубців
27 вересня, 15:47

Політика

Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
Путін пригрозив Трампу після заяви про «паперового тигра»
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
«Против лома нет приема». Путін описав позицію Росії у світі
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО
Путін пояснив, чому ненавидить НАТО
НАТО назвало дату наступного «Рамштайну»
НАТО назвало дату наступного «Рамштайну»
Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні
Прем’єр Польщі розкритикував Орбана через позицію щодо війни в Україні

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
Вчора, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua