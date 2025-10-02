Польща поки не передаватиме Німеччині українця, підозрюваного у підриві «Північних потоків»

Польща вважає, що видача підозрюваного може вплинути на відносини між польським і українським урядами

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Сємоняк заявив, що країна «немає підстав» поспішати передавати Німеччині українця, підозрюваного у справі про підрив «Північних потоків». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

Чиновник додав, що справа є «надзвичайно серйозною», тому її слід ретельно розслідувати. «Це рішення суду, а також питання оцінки ситуації прокуратурою. Я вважаю, що тут абсолютно немає підстав для поспішних дій. Справа надзвичайно серйозна, і я вважаю, що наша прокуратура, наш суд повинні ретельно її розслідувати, без будь-якого політичного тиску, без поспіху», – сказав Сємоняк.

Водночас глава президентського Бюро міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що необхідно ретельно проаналізувати, чи є взагалі підстави для передачі чоловіка німецьким службам. Він додав, що в цій справі Польща має зобовʼязання, однак «не є повністю безвольною». «Можливо, справді слід перевірити, чи передача цього пана німецьким службам, по-перше, відповідає всім процедурам, по-друге, відповідає інтересам Польщі та інтересам усієї євроатлантичної спільноти, а по-третє, потрібно також розглянути політичні наслідки такого рішення», – зазначив він.

На думку Пшидача, видача підозрюваного може вплинути на відносини між польським і українським урядами. «Однак, можливо, Київ візьме до уваги той факт, що держава, якою керує Дональд Туск, не завжди проводить політику, що відповідає регіональним інтересам, а надто часто прислухається до голосів, що лунають з Берліну», – заявив посадовець.

Нагадаємо, Варшавський окружний суд ухвалив рішення помістити під варту українця Володимира З., підозрюваного німецьким правосуддям у причетності до підриву газопроводів «Північний потік» у 2022 році. Суд ухвалив рішення взяти Володимира З. під варту на сім днів. Протягом тижня прокуратура має отримати відповідну документацію, перекладену польською мовою. Пізніше слідчі будуть готувати і, можливо, підтримувати клопотання про видачу українця Німеччині.

Як повідомлялося, Федеральна прокуратура Німеччини вважає Володимира З. кваліфікованим водолазом, який входив до групи, що безпосередньо встановлювала вибухові пристрої. В ордері на арешт йому висунуто звинувачення у спільному вчиненні вибуху (саботаж), антиконституційному саботажі та руйнуванні будівель.

За даними прокуратури, Володимир З. був частиною групи, яка у вересні 2022 року встановила вибухівку на газопроводах поблизу острова Борнхольм. Для виконання диверсії група використовувала вітрильну яхту, яка відпливала з Ростока (Німеччина). Яхту було орендовано у німецької компанії через посередників за підробленими документами. Вибухівка здетонувала 26 вересня 2022 року, що призвело до серйозного пошкодження обох трубопроводів.

До слова, для підриву трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» у Балтійському морі використали щонайменше чотири вибухові пристрої, кожен вагою від 14 до 27 кг, які встановили на глибині приблизно 70-80 м.