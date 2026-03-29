У російському Таганрозі прогриміли вибухи (відео)

Увечері, 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека, пише «Главком».

За даними моніторингових каналів, у місті пролунали десятки вибухів, зафіксовано влучання. Як зазначила місцева влада, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть і про пожежі, що видніються на околицях міста.

Мешканці активно ділились у соціальних мережах кадрами з вибухами.

До слова, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області.

Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ. Внаслідок спецоперацій виникла масштабна пожежа та серйозні руйнування об’єктів, через які Кремль фінансує війну.