Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У російському Таганрозі прогриміли вибухи (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
У місті пролунали десятки вибухів
скриншот з відео

Місцеві пабліки пишуть і про пожежі, що видніються на околицях міста

Увечері, 29 березня, у російському місті Таганрог прогриміла серія вибухів. Регіон опинився під атакою дронів, також оголошувалась ракетна небезпека, пише «Главком».

За даними моніторингових каналів, у місті пролунали десятки вибухів, зафіксовано влучання. Як зазначила місцева влада, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Місцеві пабліки пишуть і про пожежі, що видніються на околицях міста.

Мешканці активно ділились у соціальних мережах кадрами з вибухами.

Підписуйтесь на «Главком» у соцмережі Х.

До слова, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області.

Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ. Внаслідок спецоперацій виникла масштабна пожежа та серйозні руйнування об’єктів, через які Кремль фінансує війну. 

Теги: росіяни вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua