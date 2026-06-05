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Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія та Франція домовилися про розмінування Ормузької протоки
Британія та Франція завершують підготовку до операції в Ормузькій протоці
фото з відкртих джерел

До міжнародної операції можуть долучитися 15 держав, однак її запуск залежить від домовленостей між США та Іраном

Велика Британія та Франція завершили узгодження плану багатонаціональної місії з розмінування Ормузької протоки. До операції можуть приєднатися ще 15 країн, які вже виділили персонал та необхідні ресурси. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Bloomberg.

Військові планувальники з низки держав перебувають на фінальному етапі підготовки операції з очищення протоки від морських мін.

Троє співрозмовників Bloomberg повідомили, що коаліція з 15 держав уже погодила участь у місії. Частина країн має намір долучитися через кілька тижнів після її початку, щоб гарантувати безпечне проходження комерційних суден.

Водночас підготовка ще не завершена остаточно. Організатори продовжують шукати додаткове обладнання, зокрема судна забезпечення та технічної підтримки.

За словами джерел, розгортання сил не розпочнеться до моменту укладення угоди між США та Іраном, яка має забезпечити повне відновлення свободи комерційного судноплавства через Ормузьку протоку та створити безпечні умови для роботи міжнародних військових підрозділів.

Також співрозмовники агентства зазначили, що місія під керівництвом Великої Британії та Франції буде готова підтримувати прямий зв'язок із Тегераном для вирішення оперативних питань під час виконання завдань.

Ормузька протока є одним із найважливіших морських маршрутів світу. Через неї проходить значна частина світового експорту нафти та скрапленого природного газу. Будь-які обмеження судноплавства в цьому регіоні можуть суттєво вплинути на світові енергетичні ринки та міжнародну торгівлю.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що обмеження судноплавства в районі Ормузької протоки можуть зберігатися до початку вересня, хоча назвав такий сценарій малоймовірним. За його словами, переговори між Вашингтоном і Тегераном просуваються швидко, а меморандум про взаєморозуміння між сторонами може відкрити шлях до відновлення повноцінного судноплавства вже найближчим часом.

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Теги: США Велика Британія Франція Іран транзит

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