Вашингтон підготував масштабне скорочення сил НАТО в Європі

У секретному документі для Альянсу йдеться про скорочення винищувачів, дронів, кораблів та бомбардувальників

Сполучені Штати передали союзникам по НАТО засекречений перелік військових спроможностей, які планують скоротити в Європі. Йдеться про літаки, безпілотники, кораблі та інші елементи військової інфраструктури Альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецьке видання Welt.

Скорочення сил у рамках планування НАТО

Документ містить 11 пунктів і вперше деталізує, які саме сили та засоби Вашингтон має намір вилучити з натівського планування. У матеріалі зазначається, що рішення може створити серйозні виклики для європейських союзників.

Скорочення насамперед стосуються так званої Моделі сил НАТО, яка визначає, які війська Альянс може швидко перекинути у разі виникнення кризи.

Згідно з документом, США планують скоротити кількість літаків-заправників KC-135 із 71 до 63 одиниць. Крім того, вісім новітніх літаків KC-46 мають повністю виключити з натівського планування.

Також передбачається суттєве зменшення кількості винищувачів. Кількість F-16 може скоротитися з 99 до 63 літаків, а F-15E – з 54 до 36.

Окремо Вашингтон має намір повністю вилучити із планування НАТО безпілотники дальньої розвідки та майже удвічі скоротити кількість ударних дронів MQ-9.

Зміни торкнуться морських і стратегічних спроможностей

Зміни торкнуться й військово-морського компонента. За даними Welt, США планують прибрати одну з двох авіаносних ударних груп, скоротити майже половину з'єднань крейсерів і есмінців, а також зменшити підводні спроможності для запуску крилатих ракет. Кількість морських патрульних літаків Boeing P-8A Poseidon також планують скоротити – з 26 до 15 одиниць.

Крім того, США мають намір зменшити бомбардувальну присутність у Європі. Замість двох бомбардувальних угруповань залишиться лише одне.

Як зазначає видання, такі рішення демонструють дедалі більшу концентрацію американської військової та зовнішньої політики на Тихоокеанському регіоні, де Вашингтон бачить головні стратегічні виклики найближчих років.

Союзники обговорять компенсаційні заходи

Питання компенсації американських скорочень союзники планують обговорити в середині червня на рівні міністерств оборони. Очікується, що узгоджену позицію представлять під час саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі.

Водночас, за даними Welt, США не збираються відмовлятися від ключових посад у командній структурі Альянсу. Американські військові й надалі мають обіймати посаду верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, а також керівні посади в сухопутному, морському та повітряному компонентах Альянсу.

Нагадаємо, раніше Politico повідомило, що Пентагон може відмовитися від планів постачання Німеччині крилатих ракет Tomahawk. Серед причин називають побоювання щодо можливої реакції Росії, а також скорочення американських запасів високоточного озброєння після останніх військових кампаній США на Близькому Сході.