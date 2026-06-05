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Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна підтвердила втрату морського безпілотника біля берегів Румунії
Після отримання сигналу на місце прибули усі екстрені служби
скріншот з відео

Безекіпажний катер дрейфував до країни НАТО після втрати зв'язку під час бойового завдання

Військово-Морські сили Збройних сил України підтвердили втрату одного з морських безекіпажних катерів під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні. За даними українських військових, апарат втратив керування через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби та опинився біля узбережжя Румунії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військово-Морські Сили ЗС України.

У ВМС повідомили, що після втрати контролю над безекіпажним катером українська сторона передала необхідну інформацію військово-морським силам Румунії для запобігання можливим ризикам для цивільного населення.

«Під час виконання завдань в Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС ЗС України під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався після того, як уранці 5 червня в румунському порту Констанца пролунав вибух. За даними місцевих ЗМІ, вибухнув морський безпілотний апарат, виявлений поблизу нафтового термінала Oil Terminal та бази Румунського агентства з порятунку людського життя на морі.

Нагадаємо, що за інформацією Digi24, підозрілий об'єкт помітили ще близько п'ятої години ранку. Після цього район терміново оточили співробітники поліції, жандармерії та рятувальних служб. Доступ до території був повністю обмежений.

Румунські медіа повідомляли, що на борту апарата могли перебувати десятки кілограмів вибухівки. Водночас офіційного підтвердження цих даних не було.

Після вибуху про інцидент доповіли керівництву Румунії. До розслідування залучили профільні служби безпеки та правоохоронні органи.

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Теги: дрон ВМС Румунія

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