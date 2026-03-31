«Відмінна робота»: Сійярто накинувся на журналістів після зливу розмов з Лавровим

Глава МЗС Угорщини заявив про прослуховування і не заперечив зміст розмов

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на публікацію записів його розмов із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим та звинуватив у прослуховуванні іноземні спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис угорського міністра у Facebook.

Сійярто іронічно прокоментував оприлюднення записів, не заперечивши самого факту прослуховування. «Сьогодні слухачі зробили чергове велике «відкриття»: довели, що я говорю те саме публічно, що і по телефону... Відмінна робота!» – написав він.

Міністр стверджує, що його телефонні розмови вже певний час прослуховують іноземні спецслужби за участі угорських журналістів. Водночас він заявив, що зміст оприлюднених розмов не суперечить його публічній позиції.

За словами Сійярто, протягом останніх років він відкрито виступає з однаковими тезами щодо санкційної політики ЄС. Зокрема, він вважає, що санкції завдають більше шкоди самому Євросоюзу, ніж Росії, а також наголосив, що Угорщина не підтримає обмеження проти осіб, важливих для енергетичної безпеки країни. «На цьому ми будемо наполягати і надалі», – заявив міністр.

Сійярто також зазначив, що оприлюднені записи є неповними. За його словами, він регулярно веде переговори щодо санкцій із міністрами закордонних справ інших країн, зокрема тих, що не входять до ЄС.

Раніше стало відомо, що Угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї заявив, що урядові та приватні літаки посадовців Угорщини могли вивозити з Росії значні суми готівки та коштовності. За словами Паньї, подібні дані почали з’являтися ще у 2016-2017 роках у службах національної безпеки країн Європейського Союзу та НАТО.

Журналіст стверджує, що отримав підтвердження того, що урядові та приватні літаки Угорщини поверталися з Росії завантаженими готівкою та коштовностями.