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    Білий дім прокоментував терміни введення санкцій проти Росії

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    Псакі - журналістам щодо санкцій проти РФ: Ми не можемо вас перевантажувати в п'ятницю - Білий дім прокоментував терміни введення санкцій проти Росії
    Псакі - журналістам щодо санкцій проти РФ: Ми не можемо вас перевантажувати в п'ятницю
    Фото з відкритих джерел

    Речниця Білого дому Джен Псакі не виключила оголошення нових санкцій проти РФ

    Санкції проти Росії США можуть оголосити наступного тижня, заявила речник Білого дому Джен Псакі 8 квітня, йдеться на сайті Білого дому.

    На питання, чи буде оголошено санкції цього тижня, Псакі відповіла негативно. Проте вона не виключила можливості оголошення про санкції наступного тижня.

    «Там я нічого виключати не буду… Я не буду виключати ... Я просто намагаюся дати вам трохи поспати завтра. У нас вже є прогноз бюджету, який буде завтра. Ми не можемо вас перевантажувати в п'ятницю», – заявила прессекретар Білого дому журналістам.

    Також Псакі зробила гучну заяву щодо військ Росії поблизу українського кордону.

    За її словами, на кордоні з Україною перебуває найбільша кількість військ Російської Федерації з 2014 року. Псакі зазначила, що лише цього тижня бойовики вбили п’ятьох представників Збройних сил України. Ситуація досить складна.

    «Зараз Росія має найбільше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року», – сказала Псакі.

    Джерела Bloomberg раніше повідомили, що адміністрація президента США вивчає зараз можливість висилки дипломатів Росії та введення нових санкцій. Мова про втручання РФ в вибори в США та здійснення кібератак. Серед заходів США розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в Росії.

    7 квітня Псакі заявила, що США протягом кілька днів дадуть відповідь на кібератаку і інші дії, до яких причетна Росія.

    Наразі Адміністрація очільника США Джо Байдена проводить перемовинами з іншими членами НАТО. Вони обговорюють порушення Росією повного і всеосяжного режиму припинення вогню та збільшенням в Україні регіональної напруженості.

    Теги: Росія США санкції
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