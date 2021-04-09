Білий дім прокоментував терміни введення санкцій проти Росії
Речниця Білого дому Джен Псакі не виключила оголошення нових санкцій проти РФ
Санкції проти Росії США можуть оголосити наступного тижня, заявила речник Білого дому Джен Псакі 8 квітня, йдеться на сайті Білого дому.
На питання, чи буде оголошено санкції цього тижня, Псакі відповіла негативно. Проте вона не виключила можливості оголошення про санкції наступного тижня.
«Там я нічого виключати не буду… Я не буду виключати ... Я просто намагаюся дати вам трохи поспати завтра. У нас вже є прогноз бюджету, який буде завтра. Ми не можемо вас перевантажувати в п'ятницю», – заявила прессекретар Білого дому журналістам.
Також Псакі зробила гучну заяву щодо військ Росії поблизу українського кордону.
За її словами, на кордоні з Україною перебуває найбільша кількість військ Російської Федерації з 2014 року. Псакі зазначила, що лише цього тижня бойовики вбили п’ятьох представників Збройних сил України. Ситуація досить складна.
«Зараз Росія має найбільше військ на кордоні з Україною, ніж мала коли-небудь після 2014 року», – сказала Псакі.
Джерела Bloomberg раніше повідомили, що адміністрація президента США вивчає зараз можливість висилки дипломатів Росії та введення нових санкцій. Мова про втручання РФ в вибори в США та здійснення кібератак. Серед заходів США розглядаються санкції проти окремих осіб і організацій в Росії.
7 квітня Псакі заявила, що США протягом кілька днів дадуть відповідь на кібератаку і інші дії, до яких причетна Росія.
Наразі Адміністрація очільника США Джо Байдена проводить перемовинами з іншими членами НАТО. Вони обговорюють порушення Росією повного і всеосяжного режиму припинення вогню та збільшенням в Україні регіональної напруженості.