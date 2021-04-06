США вводять санкції проти оборонної структури Туреччини за співпрацю з РФ

Санкції набудуть чинності 7 квітня

Сполучені Штати Америки цього тижня запровадять санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, розміщеному у Федеральному реєстрі США, передає Укрінформ.

«Відповідно до CAATSA, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені», – зауважується в документі.

При цьому уточнюється, що держсекретар США визначив необхідність запровадити обмеження проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.