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    США вводять санкції проти оборонної структури Туреччини за співпрацю з РФ

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    Адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні&nbsp; - США вводять санкції проти оборонної структури Туреччини за співпрацю з РФ
    Адміністрація США неодноразово погрожувала санкціями турецькій стороні 
    Фото з відкритих джерел

    Санкції набудуть чинності 7 квітня

    Сполучені Штати Америки цього тижня запровадять санкції проти державної оборонної структури Туреччини SSB на підставі Акту протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA).

    Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США, розміщеному у Федеральному реєстрі США, передає Укрінформ.

    «Відповідно до CAATSA, державний секретар визначив, що турецьке Управління оборонної індустрії SSB, відоме раніше як Підсекретаріат оборонної індустрії (SSM), у період після 2 серпня 2017 року здійснило свідому масштабну операцію з організацією, яка входить до складу оборонного/розвідувальних секторів уряду РФ або працює від його імені», – зауважується в документі.

    При цьому уточнюється, що держсекретар США визначив необхідність запровадити обмеження проти SSB, а також його керівників – Ісмаїла Деміра, Фарука Їгіта, Серхата Генкоглу та Мустафи Альпер Деніза.

    Санкції набудуть чинності 7 квітня. Вони передбачають заборону на в'їзд до США, блокування активів на американській території, а також заборону на фінансові операції з цими особами.

    Крім того, вводиться заборона на експорт зі США та надання кредитів SSB на суму понад $10 мільйонів.

    Раніше США ввели санкції проти Туреччини через купівлю російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

    До слова, США вимагають від Росії пояснень через стягування військ до українського кордону.

    В Офісі президента України порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності та нагадали, що Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону.

    Теги: Туреччина США санкції
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