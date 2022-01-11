Греція схвалила четверту дозу Covid-вакцини для окремих груп

Експерти вирішили, що четвертий укол вакцини можуть отримати особи з ослабленим імунітетом

Національний комітет з вакцинації Греції схвалив введення четвертої дози вакцини від коронавірусу людям з ослабленим імунітетом. Про це пише Ekathimerini.

Експерти вирішили, що четвертий укол вакцини група з ослабленим імунітетом зможе отримати через три-шість місяців після третього.

Рішення стосується пацієнтів із гематологічними та онкологічними захворюваннями, які перебувають на лікуванні, людей, які отримують імуносупресивні препарати, реципієнтів трансплантата та пацієнтів з ревматичними захворюваннями або нирковою недостатністю.

Зазначимо, в Ізраїлі, де вакцинують по четвертому колу, коронавірусний антирекорд.

Нагадаємо, що не так давно уряд Ізраїлю ввів обов'язкову вакцинацію вже четвертою дозою вакцини від коронавірусу. Насамперед її отримають медики і громадяни старше за 60 років. Такий крок мав би підвищити кількість антитіл в крові в п'ять разів, заявляє уряд, посилаючись на клінічні дослідження. До того ж інші попередні дослідження, проведені в Ізраїлі, показали, що ефективність вакцини знижується через три-чотири місяці.

До слова, МОЗ України дозволить Covid-вакцинацію дітей від 5 років: про що треба знати батькам.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 842 428 людей, з них отримали першу дозу – 14 842 426 людини, отримали дві дози – 14 039 548 людини, отримали додаткову дозу – 6 669 людей, бустерну дозу – 28 085 людей. Загалом проведено 28 916 728 щеплень.