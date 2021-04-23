Білорусь заборонила ввезення продукції Skoda і Nivea

Список заборонених товарів буде дійсний півроку

Білорусія ввела заборону на ввезення і реалізацію на своїй території товарів ряду компаній зарубіжних країн, які раніше ввели санкції проти юридичних і фізичних осіб республіки. Про це повідомили в пресслужбі білоруського уряду.

Уточнюється, що рішення закріплене постановою Ради міністрів республіки від 23 квітня. Воно прийнято «для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу».

У список заборонених товарів потрапила продукція груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf (володіє в тому числі торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і ін.).

«У разі виявлення заборонених товарів при ввезенні в Білорусь такі товари підлягатимуть зворотному вивезенню з території країни. У разі виявлення заборонених в торгових об'єктах, на ринках, виставках, ярмарках, в інтернет-магазинах і глобальній комп'ютерній мережі інтернет особам, що здійснюють таку торгівлю, буде видаватися розпорядження на заборону їх реалізації», - наголошується в повідомленні Радміну.

При цьому постанова не торкнеться товарів для особистого користування, які ввозяться громадянами, транспортних засобів, зазначених у постанові, які зареєстровані в державах - членах Євразійського економічного союзу, а також тимчасово ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу транспортних засобів.

Крім цього, суб'єкти торгівлі, у яких на дату набрання чинності постанови будуть знаходитися залишки заборонених товарів, повинні призупинити оптову та (або) роздрібну торгівлю цими товарами, протягом п'яти робочих днів провести інвентаризацію їх залишків і оформити інвентаризаційний опис, уточнюється в повідомленні.

Після маркування залишків цих товарів спеціальними контрольними знаками суб'єкти торгівлі зможуть продовжити їх реалізацію. Список заборонених товарів буде дійсний півроку.

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