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    Білорусь заборонила ввезення продукції Skoda і Nivea

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    Білорусь заборонила ввезення машин Skoda - Білорусь заборонила ввезення продукції Skoda і Nivea
    Білорусь заборонила ввезення машин Skoda
    Фото: Bloomberg

    Список заборонених товарів буде дійсний півроку

    Білорусія ввела заборону на ввезення і реалізацію на своїй території товарів ряду компаній зарубіжних країн, які раніше ввели санкції проти юридичних і фізичних осіб республіки. Про це повідомили в пресслужбі білоруського уряду.

    Уточнюється, що рішення закріплене постановою Ради міністрів республіки від 23 квітня. Воно прийнято «для забезпечення захисту національних інтересів, з урахуванням недружніх дій щодо білоруського народу».

    У список заборонених товарів потрапила продукція груп компаній Liqui Moly, Škoda Auto і Beiersdorf (володіє в тому числі торговими марками Nivea, Labello, Hansaplast і ін.).

    «У разі виявлення заборонених товарів при ввезенні в Білорусь такі товари підлягатимуть зворотному вивезенню з території країни. У разі виявлення заборонених в торгових об'єктах, на ринках, виставках, ярмарках, в інтернет-магазинах і глобальній комп'ютерній мережі інтернет особам, що здійснюють таку торгівлю, буде видаватися розпорядження на заборону їх реалізації», - наголошується в повідомленні Радміну.

    При цьому постанова не торкнеться товарів для особистого користування, які ввозяться громадянами, транспортних засобів, зазначених у постанові, які зареєстровані в державах - членах Євразійського економічного союзу, а також тимчасово ввозяться на митну територію Євразійського економічного союзу транспортних засобів.

    Крім цього, суб'єкти торгівлі, у яких на дату набрання чинності постанови будуть знаходитися залишки заборонених товарів, повинні призупинити оптову та (або) роздрібну торгівлю цими товарами, протягом п'яти робочих днів провести інвентаризацію їх залишків і оформити інвентаризаційний опис, уточнюється в повідомленні.

    Після маркування залишків цих товарів спеціальними контрольними знаками суб'єкти торгівлі зможуть продовжити їх реалізацію. Список заборонених товарів буде дійсний півроку.

    Також нещодавно зʼявився фільм-розслідування під назвою «Золоте дно», присвячений статкам Лукашенка. Зокрема, повідомлялося про те, що глава Білорусі окрім резиденцій у себе на батьківщині володіє віллою у Підмосковʼї.

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що на нього і його дітей готували замах.

    Теги: Білорусь санкції інтернет Skoda
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