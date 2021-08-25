  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    «Ганьбив президента». У Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вчителя &laquo;здав&raquo; один з його учнів - «Ганьбив президента». У Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму

    Вчителя «здав» один з його учнів

    Фото: spring96.org

    46-річного вчителя звинуватили у демонстрації учням 11-х класів «екстремістського відеозапису»

    У Білорусі вчителю школи міста Сморгонь дали півтора року в'язниці суворого режиму за показ відеоролика з критикою режиму Лукашенка. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

    За інформацією ЗМІ, мова йде про 46-річного Андрія Петровського, якого звинуватили у демонстрації учням 11-х класів «екстремістського відеозапису».

    Відомо, що серед цих учнів був син місцевого чиновника, який зняв його на мобільний телефон і розмістив в «сімейному чаті».

    Після цього вчителя звільнили і відкрили кримінальне провадження.

    Згідно з обвинувальним актом, відео нібито містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить президента.

    Однак чоловік не визнав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду.

    До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

    Також Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

    До цього Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко школа засуджені в'язниця вчитель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Ганьбив президента». У Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму