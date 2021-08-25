«Ганьбив президента». У Білорусі вчителя відправили у в’язницю суворого режиму

Вчителя «здав» один з його учнів

46-річного вчителя звинуватили у демонстрації учням 11-х класів «екстремістського відеозапису»

У Білорусі вчителю школи міста Сморгонь дали півтора року в'язниці суворого режиму за показ відеоролика з критикою режиму Лукашенка. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

За інформацією ЗМІ, мова йде про 46-річного Андрія Петровського, якого звинуватили у демонстрації учням 11-х класів «екстремістського відеозапису».

Відомо, що серед цих учнів був син місцевого чиновника, який зняв його на мобільний телефон і розмістив в «сімейному чаті».

Після цього вчителя звільнили і відкрили кримінальне провадження.

Згідно з обвинувальним актом, відео нібито містить заздалегідь неправдиву інформацію, яка ганьбить президента.

Однак чоловік не визнав себе винним ні під час слідства, ні під час судового розгляду.

До слова, у Мінську з’явилися написи «Слава Україні» та «Путін – х#йло» (фото).

Також Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності та побажав «розсудливості».

До цього Лукашенко схвалив оренду Росією військових баз у Білорусі.