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Росіяни вийдуть на нові акції протесту проти мобілізації: коли вони відбудуться 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Росіяни вийдуть на нові акції протесту проти мобілізації: коли вони відбудуться 
Вчора в багатьох містах РФ були мітинги 
фото з соцмереж

Силовики 21 вересня розганяли протести  

Рух «Весна» закликав росіян виходити у суботу, 24 вересня, на нові акції проти мобілізації. Про це пишуть активісти руху.

Міста, де відбудуться акції, «Весна» пообіцяла назвати 23 вересня у своєму Telegram, а місця збору людей – у день проведення акції. Імовірно, це зроблено з міркувань безпеки.

Нагадаємо, 21 вересня у багатьох містах Росії вже пройшли акції проти війни з Україною та мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним. Поліція затримала 1320 осіб, більшість із них – у Москві та Петербурзі. У кількох відділах поліції у Москві затриманим вручали повістки у військкомати. 

Як відомо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: росія активісти мобілізація Telegram поліція весна

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