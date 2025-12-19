У Німеччині фермери страждають через надмірний врожай картоплі

Німеччина встановила рекорд по врожаю картоплі за останні 25 років

Минулі року в Німеччині фермери активно вирощували картоплю. Тому що продаж картоплі мав гарний прибуток. Тому більшість фермерів перейшли на цю продукцію. Цього року це стало причиною переврожаю в країні. Про це пише «Главком» із посилання на Genau.

Німецькі аграрії засіяли надзвичайно багато картоплі. Гарному врожаю також посприяла тепла та сприятлива погода, зокрема помірна температура та постійні дощі. Цього року Німеччина встановила рекорд, за останні 25 років урожай картоплі склав 13 млн т. Найбільше переврожай зафіксували у Брандербурзі та регіонах довкола Берліну. Серед наслідків переврожаю у Німеччині фіксують падіння цін на картоплю до €10-15 за 100 кг. Тому аграріям навіть не вигідно викопувати картоплю, а тим паче зберігати її, що також потребує фінансових витрат. Тож загалом німецькі фермери зазнали збитків цього року через надмірний врожай картоплі.

Фермер із Бранденбурга у коментарі німецькому виданню rbb24 розповів, що йому доводиться утилізовувати картоплю. За його словами, він ніколи у своєму житті подібного не переживав, адже для фермерів, які вклали у цей врожай сили та ресурси, це емоційно складно.

«Умови були ідеальні, картопля цього року росла надзвичайно добре, а тепер її забагато. Фермери більше не знають, що робити зі своїми врожаєм. Тому його частина потрапляє на біогазові заводи», – зазначається у виданні. Настрої серед суспільства доволі негативні, адже криза надвиробництва існує та має значні наслідки.

