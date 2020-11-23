Болгарія планує закрити школи, ресторани і магазини для стримування пандемії

Уряд Болгарії хоче заборонити будь-які туристичні подорожі як у межах країни, так і за кордон

Болгарський уряд збирається запровадити локдаун з 27 листопада

Уряд Болгарії 24 листопада розгляне питання введення в країні жорсткого карантину або так званого локдауну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Болгарський уряд планує закрити дитячі садочки та ясла, а школи та університети перевести на онлайн-навчання. У країні хочуть заборонити спортивні та культурні заходи, зачинити ресторани, кафе та бари, а також всі магазини, крім продуктових та аптек.

Крім того, уряд планує заборонити будь-які туристичні подорожі як у межах країни, так і за кордон. Обмеження, як планується, набудуть чинності вже 27 листопада.

Зазначимо, у Болгарії зростає захворюваність на коронавірус. За останній тиждень у країні з семимільйонним населенням зафіксували 23 569 випадків Covid-19. Близько 6350 хворих перебувають в лікарнях, що на тисячу більше, ніж минулого тижня.

«Яка б підготовка не була, жодна система охорони здоров'я не витримає такого тиску. Ми не можемо дозволити собі втратити життя молодих людей, старих людей, лікарів та вчителів», – наголосив міністр охорони здоров'я Болгарії Костадін Ангелов.

Як відомо, Німеччина планує продовжити частковий локдаун у грудні.

Зазначимо, у світі станом на 23 листопада коронавірус зафіксували у 58,9 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали - 40,7 млн людей.