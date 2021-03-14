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    Болгарія відкриває туристичний сезон

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    Болгарія відкриває туристичний сезон - Болгарія відкриває туристичний сезон
    Болгарія відкриває туристичний сезон

    Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів «зелений коридор»

    Літній туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня.

    Про це повідомила віце-прем'єр і міністр туризму Маріяна Ніколова в своєму Facebook.

    «З органами охорони здоров'я розроблені і узгоджені вимоги до в'їзду туристів в країну», – пише Ніколова.

    Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів «зелений коридор» – тих, хто перехворів на коронавірус, пройшов вакцинацію або має негативний тест на Covid-19, зможуть перетнути кордон і відвідати курорти.

    У Греції оголосили, що курорти зможуть прийняти туристів після 14 травня, а в Іспанію можна буде в'їхати при наявності вакцинного паспорта починаючи з 19 травня.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають в країну. Пасажири ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.

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    Теги: Туреччина туризм Болгарія кордон коронавірус
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