Болгарія відкриває туристичний сезон

Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів «зелений коридор»

Літній туристичний сезон в Болгарії розпочнеться 1 травня.

Про це повідомила віце-прем'єр і міністр туризму Маріяна Ніколова в своєму Facebook.

«З органами охорони здоров'я розроблені і узгоджені вимоги до в'їзду туристів в країну», – пише Ніколова.

Влада Болгарії готова створити для іноземних туристів «зелений коридор» – тих, хто перехворів на коронавірус, пройшов вакцинацію або має негативний тест на Covid-19, зможуть перетнути кордон і відвідати курорти.

У Греції оголосили, що курорти зможуть прийняти туристів після 14 травня, а в Іспанію можна буде в'їхати при наявності вакцинного паспорта починаючи з 19 травня.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Туреччини скасувало паперову анкету для осіб, що в'їжджають в країну. Пасажири ще до вильоту повинні будуть заповнювати електронну анкету вже з 15 березня.

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