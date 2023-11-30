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Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти продають квартири в Маріуполі: яка ціна
Новобудови, зведені російськими окупантами, в мікрорайоні «Черемушки»
фото з відкритих джерел

Загарбники продають квартири в іпотеку за цінами вищими, ніж у Росії

У тимчасово окупованому Маріуполі з’явилися точки продажу іпотеки, де ціни вищі, ніж у Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

Містяни повідомляють, що однокімнатна квартира в центрі міста коштує 5,6 млн рублів. У той час, як в російському Краснодарі двокімнатна квартира коштує від 3 млн рублів.

За словами однієї із мешканок Маріуполя, за двокімнатну квартиру, розташовану біля ринку «Едельвейс», в неї запросили більше 6 млн рублів. Вона має протягом 30 років щомісяця сплачувати 22 тисячі.

«Цікаво, як мені в 40 років взяти іпотеку, виплачувати її до 70 років… А жити коли? Плюс комунальні послуги», – обурюється жінка.

Міська рада зазначає, що окупанти не будують нове житло для маріупольців, чиї будинки вони зруйнували. Вони перейшли до будівництва іпотечного житла, яке зможуть придбати лише росіяни. Таким чином окупанти залишили маріупольців на вулиці.

Нагадаємо, у нових будинках, які Росія будує у Маріуполі, квартири не віддають людям, які втратили житло, а виставляють на продаж. Маріупольці не можуть довести право власності, бо документи на квартири згоріли.

Як повідомлялося, до тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині активно почали заселятися мародери. Зокрема, це вихідці з Азії. 

До слова, у Маріуполі російські новобудови не витримали перших дощів.

Теги: Маріуполь окупанти житло окуповані території окупація росіяни

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