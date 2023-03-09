Британські розвідники пояснили, чим для РФ важливий літак А-50

Підірваний в Білорусі літак А-50 слугував для наведення «Кинжалів»

Британські розвідники з’ясували, що літак А-50, який у лютому підірвали в Білорусі, слугував для наведення балістичних ракет повітряного базування «Кинжал». Така інформація з’явилася на офіційному Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

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Як зазначають там, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, що є носієм «Кинжалів». Саме цю ракету ворог розглядає як ключовий стратегічний потенціал. Удару літаку було завдано безпілотником, після чого він був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі у РФ.

Відповідальність за інцидент взяла на себе опозиційна білоруська організація BYPOL, у той час як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що за диверсією на аеродросі стоять українці. 7 березня він проінформував суспільство про затримання нібито терориста українських спецслужб та його поплічників.

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«Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів», – розповів Лукашенко.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі «Мачулищі», що знаходиться поблизу Мінська, пролунали вибухи. У результаті було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D.

Після звинувачень в сторону України в Білорусі почалися масові обшуки. Україна ж посилаючись на власні джерела відповіла, що за підривами стоять білоруські партизани.