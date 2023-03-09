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Британські розвідники пояснили, чим для РФ важливий літак А-50

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Британські розвідники пояснили, чим для РФ важливий літак А-50
У розвідці вважають, що саме А-50 навадив «Кинжали»
Фото: Maxar

Підірваний в Білорусі літак А-50 слугував для наведення «Кинжалів» 

Британські розвідники з’ясували, що літак А-50, який у лютому підірвали в Білорусі, слугував для наведення  балістичних ракет повітряного базування «Кинжал». Така інформація з’явилася на офіційному Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначають там, російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 забезпечував дані для винищувача МіГ-31К, що є носієм «Кинжалів». Саме цю ракету ворог розглядає як ключовий стратегічний потенціал. Удару літаку було завдано безпілотником, після чого він був переміщений до ремонтної майстерні в Таганрозі у РФ.

Відповідальність за інцидент взяла на себе  опозиційна білоруська організація BYPOL, у той час як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що за диверсією на аеродросі стоять українці. 7 березня він проінформував суспільство про затримання нібито терориста українських спецслужб та його поплічників. 

«Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів», – розповів Лукашенко.

Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, на військовому аеродромі «Мачулищі», що знаходиться поблизу Мінська, пролунали вибухи. У результаті було пошкоджено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50U MAINSTAY D.

Після звинувачень в сторону України в Білорусі почалися масові обшуки. Україна ж посилаючись на власні джерела відповіла, що за підривами стоять білоруські партизани

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