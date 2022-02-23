Фонд на підтримку армії за добу зібрав більше грошей, ніж за весь 2021 рік

Благодійний фонд подякував всім, хто долучився та долучається до допомоги

Українці за добу зібрали понад 20,5 млн грн для фонду «Повернись живим», це більше, ніж за весь минулий рік.

«20 502 560,36 грн. За вчора ви допомогли війську більше, ніж за весь 2021 рік. Доба проти року. Наша бухгалтерія ледь встигає підраховувати кількість платежів, а військовий відділ у режимі 24/7 конвертує ваші благодійні внески у реальну допомогу на передовій», – йдеться в повідомленні фонду у Facebook.

За словами директора фонду «Повернись живим» Тараса Чмута, рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах.

«Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає», – заявив Чмут.

У фонді подякували всім, хто долучився та долучається до допомоги.

Як відомо, Україна вводить надзвичайний стан. Це рішення Ради нацбезпеки має ще ухвалити Верховна Рада. Вона планує зробити це сьогодні.

В Україні можуть ввести низку обмежень. Зокрема, буде посилено охорону громадського порядку, правоохоронці мають право оглядати транспорт та перевіряти документи.

Також в Україні починає діяти режим обмеження в прикордонних регіонах.

Нагадаємо, на тлі посилення російської агресії, Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматись від будь-яких поїздок до Росії.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує призов резервістів. Секретар РНБО Данілов назвав кількість резервістів, яких призвуть.

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