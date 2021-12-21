У Шотландії збираються помилувати тих, кого стратили за «відьомство»

Усього ж звинуватили 3 837 осіб, причому 84% і виявилися жінками

У Шотландії організація «Відьми Шотландії» подала петицію до місцевого парламенту про помилування всіх засуджених за законом «Про чаклунство» 1563 року. Про це повідомляє The Guardian.

Організація «Відьми Шотландії» домагається виправдання людей, яких стратили за звинуваченнями у «відьомстві». Саму петицію організація зареєструвала на парламентському сайті ще у березні – зараз вона набрала понад 3 400 підписів.

З підтримкою цієї ініціативи виступила і низка депутатів. Зазначимо, що закон «Про чаклунство» діяв у Шотландії до 1736 року. І за кілька століть по ньому стратили не менше 2558 осіб. Усього ж звинуватили 3 837 осіб, причому 84% і виявилися жінками.

У деяких місцях Шотландії вже встановили невеликі меморіали засудженим – але вони не увічнюють пам'ять померлих, а є нагадуванням про ті події. «Відьми Шотландії» хочуть добитися прощення для засуджених за «чарівництво», вибачення перед усіма обвинуваченими та засудженими та створення Національного меморіалу для вшанування.

До слова, у Демократичній Республіці Конго місцеві жителі влаштували розправу над жінками, яких запідозрили у чаклунстві. Нещасних спалили живцем.