Чехія екстрадувала в США двох підозрюваних в кіберзлочинності українців

Двоє українців були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року

Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності і відмиванні грошей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прессекретаря Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослава Ібегея.

За словами Ібегея, екстрадиція відбулася «на початку березня». Українцям загрожує до 20 років позбавлення волі.

Як розповів прессекретар, за версією слідства, обидва українці входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Група була виявлена поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

Повідомляється, що двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. Нині обидва перебувають у США.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року, Федеральне бюро розслідувань, Агентство з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI) підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури США. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Як повідомлялося, президент Microsoft Бред Сміт заявив, що у компанії є докази причетності Росії до масової кібератаки на американські урядові системи. Кібератака сталася в грудні 2020 року. При атаці хакери використовували інструменти, схожі на ті, які використовує Росія.

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