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    Через війну в Україні Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік

    Єнс&nbsp;Столтенберг займає посаду з 2014 року і він вже найдовше з усіх перебуває на посту генсека НАТО - Через війну в Україні Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік
    Єнс Столтенберг займає посаду з 2014 року і він вже найдовше з усіх перебуває на посту генсека НАТО
    фото з відкритих джерел

    Столтенберг обійматиме посаду генсека до 30 вересня 2023 року

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишиться на посаді ще на рік через війну в Україні. Про це повідомляє Твіттер AFP News Agency.

    «Голова НАТО Столтенберг залишиться на посаді додатковий рік на тлі війни в Україні», - зазначає видання.

    Як повідомили у пресслужбі Альянсу, він обійматиме цю посаду до 30 вересня 2023 року.

    Союзники подякували Столтенбергу за його лідерство та відданість справі, особливо у цей критичний для міжнародної безпеки момент.

    Столтенберг займає посаду з 1 жовтня 2014 року, він мав очолювати Північоатлантичний альянс до 30 вересня 2022 року.

    Сьогодні, 24 березня, у Брюселі відбувся екстрений саміт НАТО. Він тривав три години за зачиненими дверима. За результатами саміту генсек НАТО Єнс Столтенберг провів пресконференцію.

    Вже відомо, що НАТО підсилює оборону Європи. Альянс розмістить чотири бойові групи на східному фланзі.

    Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.

    20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

    Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.



    Теги: росія окупанти Польща НАТО саміт війна Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Через війну в Україні Столтенберг залишиться генсеком НАТО ще на рік