Чи добре литовці ставляться до біженців з України: нове опитування

Біженців з України литовці сприймають суттєво краще, ніж із інших країн

Більшість, а саме 77% жителів Литви, останнім часом стикалися з мігрантами з третіх країн, і в основному це були біженці з України. При цьому їх литовці оцінюють найкраще. Такі дані опитування, яке Sprinter провів на замовлення Вільнюського офісу Міжнародної організації міграції, пише madeinvilnius.lt.

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«У Литві у нас більше 50 тис українців, тому природно, що з ними стикаємося найчастіше. Треба зауважити, що їхні жителі оцінюють найкраще – на 8 балів із 10. Це означає, що українці найкраще влилися в литовське суспільство, тому литовці їх добре оцінюють», – сказав представник IOM Lietuva Ейтвідас Бінгяліс.

Половина (49%) респондентів вважає: після війни у ​​Литві можуть залишитися ті українці, які вивчили мову та знайшли роботу. 36% не проти, щоб українці залишилися, якщо вони цього хочуть, а 10% вважають, що біженці мають залишити Литву.

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На другому місці за прихильною оцінкою – мігранти з країн Центральної Азії (5,2%). На третьому – громадяни Білорусі (5,15%). Далі йдуть мігранти з Близького Сходу (4,43%) та мігранти, які потрапили до Литви через Білорусь у 2021 році (4,13%).

Дослідження показало, що 1/4 респондентів стикалася з мігрантами, половина зауважувала їх, але особисто не мала справи. Абсолютна більшість (89%) вказала, що вони спілкувалися з біженцями з України. Третина стикалася з білорусами, чверть – із мігрантами з Центральної Азії, 18% із мігрантами з Близького Сходу, 12% із мігрантами, які потрапили до Литви через Білорусь.

Дослідження показало, що 76% респондентів схвалюють ухвалення біженців з України, а 17% не схвалюють ці дії.

За словами Бінгяліса, найчастіше інтеграцію українців схвалюють люди з великими доходами та жителі великих міст, а люди з невеликим статком та з невеликих населених пунктів вважають, що біженці мають виїхати з Литви, коли це буде безпечно для них.

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«Треба сказати, що результати дослідження дуже хороші, литовці сприятливо оцінюють українців, які живуть у Литві. Більшість дотримується думки, що українці повинні більше інтегруватися, але згодні з тим, що українці під час інтеграції потребують допомоги», – сказав Бінгяліс. Він сказав, що українців бачать як працьовитих людей, це литовцям подобається.

Мешканці Литви вважають, що для інтеграції українці потребують курсів литовської мови (57%) та допомоги при оформленні документів (47%). Далі йдуть такі засоби інтеграції як організація дитячого навчання та позашкільної діяльності (29%), допомога у пошуку житла та безкоштовне житло (26%), послуги ринку праці, навчання професії (25%), безкоштовні консультації (22%) та визнання кваліфікації (20%).

Більше половини респондентів (57%) схвалюють виплату одноразової допомоги українцям для обґрунтування. Чимала частина схвалює допомогу людям із недугами (47%), соціальну допомогу учням (44%) та виплати на дітей (42%).

До слова, українські біженці в Литві з дозволом на проживання або карткою від міграційної служби можуть отримати фінансову допомогу, яку спонсорує Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі (МОМ). Гроші підуть на часткове покриття плати за житло, з чим багато українців мають проблеми.

Фінансова допомога надходитиме протягом двох місяців для приблизно 73% українців, які мають труднощі з пошуком довгострокового житла. Через відсутність державної підтримки громадяни з інших країн змушені самостійно розв'язувати питання з проживанням. Більше того, багато українських біженців у Литві стикаються із низкою проблем щодо оренди житла, серед яких – високі ціни, необхідна плата за перший і останній місяці, брак коштів.

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