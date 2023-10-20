У Відні українці вийшли на акцію проти відновлення виступів пропутінської співачки Нетребко

У столиці Австрії пройшла акція проти відновлення виступів російської оперної співачки Анни Нетребко

У четвер, 19 жовтня, представники української громади протестували проти відновлення концертів російської оперної співачки Анни Нетребко у Відні (Австрія). Про це передає кореспондент «Главкома».

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Як повідомили виданню активісти у Відні, акція пройшла перед будівлею Віденської опери. Зокрема, українці в Австрії стурбовані поверненням на сцену Віденськї опери російської оперної співачки Анни Нетребко, яка була представником Володимира Путіна на виборах й перебуває під українськими персональними санкціями.

Зокрема у Віденські опері заплановий сольний концерт російської співачки.

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Слід зазначити, що Ганна Нетребко довгий час проживає в Австрії. У минулому підтримувала Володимира Путіна під час президентських виборів. Вона також фотографувалася з прапором та представниками проросійських сепаратистів в Україні та пожертвувала мільйон рублів колаборанту Олегу Царьову.

Раніше повідомлялося, що Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені.

Торік Берлінська державна опера скасувала виступи оперної співачки, однак нині її повертають на сцену. Очільники театру особисто поспілкувалися з Нетребко та її менеджером і вважають, що вона «достатньо дистанціювалася від Росії» після початку повномасштабного вторгнення.

Майже півтори сотні митців, науковців, експертів, активістів з різних країн і 38 громадських організацій направили відкритого листа до мера Берліна Кая Вегнера, сенатора Джо Чіало та директора Берлінської державної опери Маттіаса Шульца з проханням скасувати виступи російської оперної співачки Анни Нетребко в Берлінській державній опері з 15 вересня.

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Також в Естонії скасовано концерт пропутінської співачки Нетребко.