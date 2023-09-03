Ексміністр часів Януковича, який у розшуку, хотів повернути собі держдачу. Суд виніс рішення

Судова справа тривала майже два роки

Колишній міністр юстиції у 2010-2013 роках Олександр Лавринович програв суд у справі про користування будинком Державного управління справами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Голосіївського районного суду Києва від 30 серпня.

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Експосадовець добивався у суді визнання незаконним дострокове розірвання договору Будинком відпочинку «Конча-Заспа» від 23 серпня 2021 року. Згідно з ним, Олександр Лавринович винаймав державну дачу площею 323,9 кв. м. Протягом 2007-2010 років позивач, який у той період працював першим заступником голови Верховної Ради, реконструював вказаний будинок, витративши 8,2 млн грн.

Формальною підставою, чому Лавриновича «попросили» з держдачі, стало порушення ним умов договору про користування будинком. Річ у тім, що біля державного будинку «виріс» паркан з бетонним фундаментом без жодних погоджень та дозволів. Представник Лавриновича у суді не надав необхідних доказів щодо законності зведення огорожі його клієнтом.

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«Суд дійшов до висновку про правомірне розірвання договору в односторонньому порядку, а також те, що стороною позивача не надано суду доказів на підтвердження законного права користування спірним приміщенням (будинком площею 323,9 кв. м – «Главком»), яке є власністю відповідача (Будинку відпочинку «Конча-Заспа» Державного управління справами – «Главком»), – сказано у рішенні суду.

Олександр Лавринович перебуває у розшуку за підозрою у державній зраді

Загалом, судова справа тривала майже два роки.

Нагадаємо, що навесні 2021 року президент Володимир Зеленський доручив відповідний органам провести повний аудит земель і будинків у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Він зазначив, що у 2014 році було скасовано перелік осіб, які мають право на пільгове проживання. Зокрема, за його словами, це ексміністри Дмитро Табачник, Раїса Богатирьова, ексгенпрокурор Святослав Піскун, колишній віце-прем'єр Геннадій Зубко.

За даними ЗМІ, станом на середину 2021 року, у Конча-Заспі мешкало близько 200 колишніх і чинних чиновників, а в Пущі-Водиці – до 50 осіб.

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Як повідомляв «Главком», у липні 2022 року Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексміністру Олександру Лавриновичу у вчиненні державної зради під час розробки проєкту, погодження, підписання, ратифікації та імплементації угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, так званих «Харківських угод». Наразі Лавринович перебуває у розшуку. За попередніми даними, експолітик оселився на Кіпрі.