Росіяни атакували канал Дніпровсько-Бузького лиману

Ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та узбережжю Очаківської громади

Російські окупанти обстріляли територію Миколаївської області.Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграм-каналі.

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За його словами, вчора, 19 серпня, о 14:18, 16:22 та сьогодні 20 серпня, о 04:01 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади та каналу Дніпровсько-Бузького лиману. Постраждалих немає.

«Також вчора вдень, 19 серпня, о 15:10, 15:15, 15:29 та сьогодні, 20 серпня, о 04:18 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по м. Очаків та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

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У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Триває 543-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.

Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.