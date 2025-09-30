Головна Світ Соціум
«Чим далі від правди, тим краще»: Київ відреагував на блокування Угорщиною українських ЗМІ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Угорщина заборонила 12 українських ЗМІ після заборони Україною двох проросійських угорських видань
Речник МЗС України Георгій Тихий відреагував на рішення угорської влади заблокувати на території країни 12 українських видань. Про це він написав у соцмережі, передає «Главком».

«Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них – чим далі від правди, тим краще», – написав він.

Нагадаємо, Угорщина заборонила 12 українських ЗМІ після заборони Україною двох проросійських угорських видань. 

За словами чиновника, Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, «бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації».

Гуляш наголосив, що Угорщина «керуючись принципом взаємності», запровадила «дзеркальні заходи» проти деяких українських новинних порталів. Вони перестали бути доступними в країні 29 вересня.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відповідальність за поганий стан двосторонніх відносин між країнами повністю лежить на Києві. За його словами, Україна має повернути всі права угорській громаді на Закарпатті, які існували до 2015 року.

