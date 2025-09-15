Кремль заборонив російським медіа писати про перебої з водою на Донеччині

Окупаційна адміністрація окупованої частини Донецької області провела зустріч із підконтрольними журналістами та заборонила висвітлювати теми, які можуть викликати невдоволення ссеред населення

Російська окупаційна влада на окупованій території Донеччині посилює контроль над місцевими медіа, обговорюючи кримінальну відповідальність за «небажані» публікації. Про це повідомив рух «Жовта Стрічка» на своїй Facebook-сторінці, передає «Главком».

Активісти заявляють, що окупанти також обговорювали посилення контролю над місцевими Telegram-каналами. Адміністраторам цих каналів погрожують звинуваченнями в «екстремізмі» або «дискредитації» за публікації про перебої з водопостачанням. Окупаційна влада визнає, що ця проблема може викликати невдоволення серед місцевого населення.

Крім проблем із водою, на тимчасово окупованих територіях також загострюється паливна криза. Кремль пояснює це «сезонним попитом» і «збоями у постачанні».

Нагадаємо, в окупованому Донецьку зростає кількість скарг від мешканців на крадіжки бочок для води. Інциденти трапляються на фоні гуманітарної кризи та проблеми з доступом до водопостачання в місті. Про це повідомляє «Главком» з повідомлення у місцевих соцмережах.

За повідомленнями місцевих жителів, в одному з випадків, що стався на вулиці Куйбишева, 254, група людей з сусіднього будинку забрала бочку для води, яка належала іншим мешканцям. Ці дії викликали обурення та подальші скарги до місцевої окупаційної адміністрації.

До слова, окуповані міста Донбасу, зокрема Донецьк і Макіївка, переживають катастрофічну кризу водопостачання. За відсутності води та нормальної роботи комунальних служб регіон зіткнувся з серйозними проблемами антисанітарії, яка загрожує спалахом епідемій. Місцеві жителі у соцмережах поодиноко розповідають про критичну ситуацію в окупації, яка може перетворитися на зону гуманітарного лиха. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі та донецького блогера, військовослужбовця ЗСУ Віталія Овчаренка.

Масштабні проблеми з водою на окупованих територіях розпочалися навесні 2022 року, коли внаслідок бойових дій було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема, канал Сіверський Донець – Донбас. Окупаційна влада не змогла відновити стабільне водопостачання, що спричинило гуманітарну кризу, яка затягнулася на роки.