«Навіть Путін не заперечує». Зеленський розкритикував позицію Угорщини щодо членства України в ЄС

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Навіть Путін не заперечує». Зеленський розкритикував позицію Угорщини щодо членства України в ЄС
Зеленський також відзначив одностайну підтримку в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, зокрема з боку США
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: Якщо навіть Путін не заперечує проти членства України в ЄС, то позиція Угорщини виглядає дивно

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ситуації, коли навіть російський лідер Володимир Путін не заперечує проти членства України в Євросоюзі, позиція «друзів Росії», зокрема Угорщини, з цього питання є дивною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Володимир Зеленський зазначив, що нарешті чує сигнал з Росії, яка «вже сприймає членство України в Євросоюзі». Він додав, що «деяким іншим великим друзям Росії в Європі» також слід почути цей сигнал.

«Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів в перемовинах виглядають дійсно дивно», – сказав президент.

Він наголосив, що Україна робить усе можливе для виконання рекомендацій Євросоюзу та Єврокомісії, що є фундаментом для вступу.

Незважаючи на блокування, Зеленський підтвердив готовність до діалогу з угорською стороною. Він готовий зустрітися з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, щоб обговорити, чим ще українська сторона може допомогти, «щоб вони були нарешті задоволені».

Зеленський також відзначив одностайну підтримку в питанні майбутнього членства України в Євросоюзі, зокрема з боку США, що розглядають це як гарантію економічної та геополітичної безпеки для всього континенту. Президент також згадав, що у нещодавній розмові з Дональдом Трампом обговорювалося питання енергетичної безпеки Європи та зменшення російських доходів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою на Закарпатті.

«Хотів би подякувати пану президенту що ви сьогодні тут підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік, проте ви знайшли цей час, щоб підтримати Україну і дякую за приїзд саме в цей регіон», – зауважив Зеленський.

Зазначається, що Антоніу Кошта сьогодні виступить на Конгресі місцевих та регіональних влад. «У нас регіональний саміт, і те, що ви берете участь в саміті наших регіонів, дуже важливо», – наголосив глава держави.

Президент назвав сьогоднішні переговори з головою Євроради «дуже продуктивною розмовою», що відбулася у продовження вчорашнього саміту «Коаліції охочих» у Парижі.

Володимир Зеленський Європейський союз Угорщина

