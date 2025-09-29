Головна Світ Політика
Угорщина заборонила деякі українські медіа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Угорщина заборонила деякі українські медіа
Гергей Гуляш назвав дії України цензурою проти новинних сайтів Угорщини
Будапешт відповів на заборону двох проросійських угорських видань в Україні

Угорщина заборонила 12 українських ЗМІ після заборони Україною двох проросійських угорських видань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра канцелярії прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуляша.

За словами чиновника, Україна заблокувала угорські видання Origo та Demokrata, «бо вони наважилися критично висвітлювати політику санкцій проти Росії, військову підтримку України, зображати Європейський Союз і НАТО як роздроблені та не надто ефективні організації». Гуляш наголосив, що Угорщина «керуючись принципом взаємності», запровадила «дзеркальні заходи» проти деяких українських новинних порталів. Вони перестали бути доступними в країні 29 вересня.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відповідальність за поганий стан двосторонніх відносин між країнами повністю лежить на Києві. За його словами, Україна має повернути всі права угорській громаді на Закарпатті, які існували до 2015 року.

До слова, міністр закордонних справ Литви Кястутіс  Будріс вважає, що Євросоюз має підготуватися до реалізації «плану Б» для розблокування переговорів з Україною, які наразі затримуються через вето Угорщини. ЄС не може залишатися заручником однієї країни-члена та вже розглядає альтернативні шляхи просування євроінтеграції Києва.

