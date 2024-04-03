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Південь Швеції опинився у транспортному колапсі через снігопад

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Південь Швеції опинився у транспортному колапсі через снігопад
У Швеції зафіксували потужний снігопад
фото із відкритих джерел

 Через сильний снігопад автомобілі залишаються заблокованими на автошляхах

Шосе E4, одне з найважливіших у Швеції, перекрито з учорашнього вечора, приблизно з 17.00 за місцевим часом (18.00 за київським часом) через сильний снігопад. Про це пише сьогодні, 3 квітня, шведський телеканал SVT.

Найскладніша ситуація склалася на північ від Хускварни, район міста Йончепінг, на південно-східному березі озера Венерн, де довжина черги з машин становить десятки кілометрів.

Сніговий хаос привів до транспортного колапсу в регіоні Геталанд на півдні скандинавської країни. Серйозні проблеми з багатокілометровими пробками торкнулися не лише шосе E4 (європейський автомобільний маршрут від фінського Торніо до шведського Хельсингборга загальною довжиною 1590 км), а й транскордонну дорогу E20.

Як пише видання, у четвер на території країни пройде новий снігопад, що знову може призвести до збільшення кількості снігу. «Поки що занадто рано говорити результати, але все ж достатньо, щоб створити певні проблеми на дорогах», – каже місцевий метеоролог Маркус Шьоштедт.

Нагадаємо, у столицю України прийшла пилова буря. Зокрема, її можуть спостерігати мешканці правого берега та низки районів.Зокрема, на світлинах можна помітити, що територію міста покрила пилова хмара, яка віддалено нагадує туман.У низці областей України також спостерігається пилова хмара, яка дійшла з пустелі Сахара. Це явище спостерігалось 31 березня у західних регіонах країни, а зараз поширилося на більшість областей України.

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Теги: Швеція місцева влада снігопад влада

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