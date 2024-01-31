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Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до «безпечних» регіонів України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Одна з країн ЄС пропонує повертати біженців до «безпечних» регіонів України
Деякі нідерландські депутати вважають захід України безпечним
фото: Atlantic Council

Станом на зараз у країні перебувають близько 100 тис українських біженців

У Нідерландах пропонують повертати біженців до відносно безпечних регіонів України – така пропозиція пролунала від депутатів партії BBB (Фермерсько-громадянський рух). За їхніми словами, українці могли б повернутися на захід нашої країни, пише видання Dutchnews.nl.

Депутати запропонували таке рішення під час дебатів щодо урядового бюджету для вирішення проблем біженців. У Нідерландах захистом користуються близько 100 тис українців.

«Ми не можемо прийняти всіх… Захід України здається мені відносно стабільним. Чи могли б там безпечно розміщувати українців?», – поцікавилася депутатка Мона Кейзер у держсекретаря з притулку та міграції Нідерландів Еріка ван дер Бурга.

Кейзер також запитала, якою буде позиція уряду, якщо Київ звернеться з проханням відправити до України військовозобов'язаних громадян, які можуть бути призвані до ЗСУ. За словами депутатки, можливо, сотні тисяч людей, які повинні проходити військову службу, втекли за кордон, а деякі могли опинитися в Нідерландах.

Депутатка запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу, сплачували оренду житла та медичне обслуговування, хоча багато з них вже це роблять. У Нідерландах українці мають право працювати без обмежень – за даними національного статистичного агентства CBS, майже половина з них мають роботу.

Водночас парламентарі від GroenLinks/PvdA розкритикували пропозицію колеги із партії BBB та нагадали, що ракетні обстріли відбуваються і на заході України.

Нагадаємо, головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією. За його словами, країна має слідувати прикладу Швеції, Фінляндії та країн Балтії, які вони межують з РФ або розміщені близько до неї, тому краще підготовлені до початку війни.

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Теги: українці кордон Нідерланди біженці

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