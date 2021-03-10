Чверть американців не хочуть вакцинуватися від коронавірусу

Вакцинація від коронавірусу у США розпочалася у грудні 2020 року

США посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків коронавірусу і за смертністю від нього

Близько 25% громадян США не хотіли б проходити вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомило в середу видання The Hill з посиланням на результати опитування громадської думки Університету Монмута.

36% з цієї категорії опитаних віднесли себе до республіканців, 31% – до прихильників незалежних політичних сил, 6% – до демократів.

«Належність до партії завжди була рискою щодо пандемії. Новий виклик для адміністрації (президента США Джо. – Ред.) Байдена - це можливість того, що більше прихильників незалежних сил приєднаються до республіканців у скептичному ставленні до вакцини», – заявив директор дослідного інституту при Університеті Монмута Патрік Мюррей.

Дослідження також показало, що осіб, які не бажають отримати вакцину, більше серед білих американців, ніж у представників інших расових груп.

Тим часом, 60% опитаних оцінюють позитивно, як просувається у США вакцинація. 53% вважають, що, навпаки, американське суспільство продемонструвало неготовність до епідемії коронавірусу.

21% респондентів вважають, що обстановка в США повернеться до «нормальної» до літа 2021 року, 40% – до кінця 2021 року, 27% відносять відновлення традиційного укладу життя до більш віддаленої перспективи, а 9% вважають, що повернення до минулого неможливе.

Телефонне опитування відбулося з 25 лютого до 1 березня за участю 802 повнолітніх жителів США. Статистична похибка склала 3,5 процентного пункту.

Всього в США, за даними статистичного порталу Worldometers, діагностовано понад 29,8 млн випадків вірусу при більш ніж 540,6 тис. летальних випадків. Вилікувалися понад 20,5 млн осіб. США посідають перше місце в світі за кількістю виявлених випадків вірусу і за смертністю.

За даними Worldometers, Україна на 17 місці у світі за кількістю померлих від Covid-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов оголосив про початок третьої хвилі Covid-19 в Україні.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Від початку вакцинації в Україні прищепили від коронавірусу вже понад 23,5 тис. осіб.

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Джерело: Інтерфакс-Україна