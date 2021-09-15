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    CNN: кожен 500-й житель США помер від коронавірусу

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    У США від коронавірусу померло майже 664 тисячі осіб - CNN: кожен 500-й житель США помер від коронавірусу
    У США від коронавірусу померло майже 664 тисячі осіб
    фото: ЕРА

    Останнім часом у США зросло число середньодобових випадків захворювання і смертей на 30%

    На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні. Про це пише CNN.

    За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ніч вівторка в США від коронавірусу померло майже 664 тис. осіб. За даними Бюро перепису населення США, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона осіб.

    CNN зазначає, що останнім часом у США зросло число середньодобових випадків захворювання і смертей на 30%. При цьому від коронавірусу вакцинувалися 54% населення країни. Однак кількість бажаючих зробити щеплення знизилася за останній місяць.

    «Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з Covid-19 і загиблих від нього, не вакциновані», – пише видання.

    Зазначимо, за минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

    До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

    Нагадаємо, брат померлого ізраїльського ативакцинатора звернувся до людей.

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    Теги: США смерть епідемія щеплення населення коронавірус
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    CNN: кожен 500-й житель США помер від коронавірусу