CNN: кожен 500-й житель США помер від коронавірусу

У США від коронавірусу померло майже 664 тисячі осіб

Останнім часом у США зросло число середньодобових випадків захворювання і смертей на 30%

На кожних 500 американців припадає один померлий від коронавірусу з моменту першого випадку зараження у країні. Про це пише CNN.

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ніч вівторка в США від коронавірусу померло майже 664 тис. осіб. За даними Бюро перепису населення США, населення США станом на квітень 2020 року становило 331,4 мільйона осіб.

CNN зазначає, що останнім часом у США зросло число середньодобових випадків захворювання і смертей на 30%. При цьому від коронавірусу вакцинувалися 54% населення країни. Однак кількість бажаючих зробити щеплення знизилася за останній місяць.

«Експерти в галузі охорони здоров'я назвали вакцинацію найкращим джерелом захисту від вірусу, зазначивши, що більшість людей, госпіталізованих з Covid-19 і загиблих від нього, не вакциновані», – пише видання.

Зазначимо, за минулу добу, 14 вересня, в Україні зафіксовано 4640 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

До слова, Академія наук оприлюднила новий прогноз сплеску Соvid-19 в Україні.

Нагадаємо, брат померлого ізраїльського ативакцинатора звернувся до людей.