ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
ЗМІ: Кадиров використав змонтоване відео, щоб приховати стан сина після ДТП
На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками
скриншот з відео

За даними ЗМІ, в ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина

Відео з Адамом Кадировим, яке з’явилося в Telegram-каналі його батька, очільника Чечні Рамзан Кадиров, після повідомлень про ДТП і госпіталізацію, виявилося заздалегідь підготовленим. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

На оприлюднених кадрах 18-річний Кадиров-молодший нібито проводить нараду з силовиками щодо підготовки до виборів. Відео не містить звуку, а лише фонову музику. Після «наради» Адама Кадирова також показали під час вручення йому чергової нагороди – за «заслуги у підвищенні безпеки» окупованої Запорізької АЕС.

Журналісти проаналізували метадані ролика та з’ясували, що його змонтували 15 січня в програмі Adobe Premiere Pro, тобто за добу до ДТП. Чернетка файлу мала назву «Сирий\Нарада Дустум 15.01.2026», де «Дустум» – позивний Адама Кадирова.

За даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, Кадирова-молодшого після аварії санітарним бортом МНС РФ доставили до Москви. Згодом туди ж вилетів і літак Рамзана Кадирова. Стверджується, що Адам Кадиров перебуває в Боткінській лікарні в Москві, у спецвідділенні екстреної хірургії, а його стан оцінюють як тяжкий. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Що відомо про ДТП

Раніше проєкт «Кавказ.Реалії» повідомив, що в ДТП за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина. За даними джерел, до лікарень доставили чотирьох постраждалих, серед них і сам Кадиров-молодший, ще близько 18-20 осіб звернулися по медичну допомогу.

Опозиційний рух NIYSO підтвердив факт загибелі, не уточнивши, чи це був водій іншого автомобіля, чи людина з кортежу. Водночас «Новая газета Европа» повідомляє, що загинув водій авто, з яким зіткнулася машина кортежу після проїзду на червоне світло.

За інформацією журналістів, за кермом одного з автомобілів був Апті Ірасханов – начальник охорони Адама Кадирова, який зазнав перелому хребта. Влада Чечні офіційно ситуацію не коментувала.

Рамзан Кадиров

