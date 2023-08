Республіканці наполягають на альтернативі Трампу – ЗМІ

Пошук альтернативного кандидата, який би відрізнявся від Трампа, може вказувати на певну невдоволеність губернатора Флориди, якого раніше вважали головним суперником Трампа

Декілька високопоставлених спонсорів Республіканської партії перебувають у стані нервової напруги через свої поточні варіанти кандидатів на 2024 рік і призупиняють фінансування в надії на можливість залучення альтернативного кандидата в президентські перегони в останній момент. Ця стратегія спрямована на відокремлення від колишнього президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За інформацією видання, губернатор Вірджинії Гленн Янгкін та губернатор Джорджії Брайан Кемп отримали конфіденційні пропозиції від впливових осіб республіканської партії і не виключають можливості звернутися до участі.

Цей пошук альтернативного кандидата, який би відрізнявся від Трампа, може вказувати на певну невдоволеність губернатора Флориди Рона Десантіса, якого раніше вважали головним суперником Трампа. Однак Десантіс зазнає труднощів у наборі підтримки перед першими передвиборчими дебатами Республіканської партії, запланованими на середу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо Янгкін оголосить про свою участь, він наміренний зачекати до після очікуваних великих перемог Республіканців на законодавчих виборах у Вірджинії в листопаді.

Колишній голова приватного еквіті, який був обраний губернатором у 2021 році, спочатку відкидав ідею брати участь у президентських перегонах. Проте в травні Axios повідомив, що він переглядає своє рішення. За джерелом Axios, серед спонсорів Республіканської партії, які розглядають можливість підтримки Янгкіна у разі його участі, є мільярдер Рональд Лаудер. Представник Лаудера відмовився від коментарів. Інший мільярдер, Томас Петерффі, спочатку підтримував ДеСантіса, але пізніше передав 2 мільйони доларів до фонду Spirit of Virginia Янгкіна, повідомило NBC News. Інші видатні спонсори Республіканської партії також непомітно виявили зацікавленість Янгкіном, висловили незадоволення щодо чотирьох звинувачень Трампа або відчули холодність стосовно поточних альтернатив всередині партії.

У червні The New York Times повідомив, що медіамагнат Руперт Мердок, власник Fox News і New York Post, в особистих розмовах висловив бажання побачити Янгкіна серед претендентів на президентську посаду. Хоча Мердок поки що не зробив публічних заяв щодо підтримки Янгкіна, губернатор часто з'являється на Fox News цього літа. Минулого тижня The New York Post опублікував позитивний портрет Янгкіна від консервативного колумніста Міранди Девайн.

За даними видання, Кемп менш схильний брати участь у перегонах, оскільки він розглядає можливість балотування на виборах до Сенату США, стверджують джерела з Республіканської партії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але Джон Болтон, колишній національний радник Трампа, який став його гострим критиком, зустрівся особисто з Кемпом на початку цього місяця і побажав йому розглянути можливість брати участь у перегонах, за даними республіканського джерела. Для бази Республіканської партії, яка підтримує Трампа, Кемп може стати складним кандидатом. Губернатор Джорджії відкидав твердження Трампа про фальсифікацію голосування на виборах у цьому штаті у 2020 році.

Деякі спонсори Республіканської партії, розчаровані силою Трампа і вважають, що надто пізно представити нового кандидата в перегони, з огляду на те, що передвиборчий сезон почнеться менш ніж через п’ять місяців.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп може з'явитися у поліцію з повинною у справі про спроби скасувати результати виборів у 2020 році в штаті Джорджія та сісти у в'язницю округу Фултон.

Нагадаємо, 2 серпня Дональду Трампу було пред’явлено звинувачення у його спробах скасувати вибори 2020 року. Це вже втретє за чотири місяці, коли колишньому президенту США висунули кримінальні звинувачення, попри те, що він проводить кампанію за повернення на пост президента.

Окружний суд Вашингтона призначив запобіжний захід для Дональда Трампа у справі, що стосується звинувачення його в спробі фальсифікації виборів 2020 року. Згідно з умовами запобіжного заходу, Трамп зобов'язується дотримуватися федеральних і штатових законів, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суддя Федерального суду округу Колумбія Таня Чаткен заборонила Трампу оприлюднювати деякі докази у справі про штурм Капітолію.