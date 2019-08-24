Данія посилює оборону Гренландії на тлі заяв Білого дому



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Угода, яка була оголошена в п'ятницю в Копенгагені, передбачає плани проведення спільних військових навчань та навчань надзвичайних служб Данії та Гренландії

Данія і її автономія Гренландія домовилися тісніше співпрацювати в галузі безпеки й оборони

Прем`єрміністр Данії Метте Фредеріксен провела телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, який раніше на цьому тижні скасував візит у країну через небажання Данії продавати Гренландію.

Про це повідомляє AP.

В офісі прем'єрміністра заявили в п'ятницю, 23 серпня, що лідери говорили пізно в четвер, а данські ЗМІ повідомили, що дзвінок був «конструктивним».

У Фредеріксен також заявили, що деталі дискусії оприлюднені не будуть.

Тим часом Данія і її автономія Гренландія домовилися тісніше співпрацювати в галузі безпеки й оборони, посилаючись на зростання стратегічної ролі арктичного регіону, оскільки танення льоду відкриває нові торгові шляхи і покращує доступ до природних ресурсів острова, повідомляє Bloomberg.

«Присутність командування оборони Данії в Арктиці і північній Атлантиці буде ще важливішою в наступні роки, оскільки геополітичне значення Арктики зростає», - сказано в заяві міністерства оборони Данії.

У заяві йдеться про візит прем'єрміністра Данії в Гренландію після дипломатичної сутички зі США.

Угода, яка була оголошена в п'ятницю в Копенгагені, передбачає плани проведення спільних військових навчань та навчань надзвичайних служб. Міністр оборони Данії Тріне Брамсен заявив, що уряд під керівництвом соціал-демократів також розглядає можливість направити більше військових кораблів.

«Загрози і наслідки, викликані зміною клімату, вимагають нашої присутності», - заявив Брамсен.

Нагадаємо, Трамп скасував офіційний візит в Данію, який мав відбутися на початку вересня, через заяву прем'єрміністра Данії Метте Фредеріксена, що вони не збираються продавати Гренландію і навіть це обговорювати.

Як відомо, члени датської королівської сім'ї не відкидають ідею продажу Гренландії Сполученим штатам Америки.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп обговорював зі своїми радниками можливість придбання Сполученими Штатами Гренландії.

Радник президента США Дональда Трампа з питань економіки Ларрі Кудлоу заявиви, що «Гренландія - це стратегічне місце. У них є багато корисних копалин».

Президент США опублікував фотоколаж гренландського краєвиду, на якому розмістив хмарочос із написом Trump, - і пообіцяв не робити такого з найбільшим островом у світі.

Гренландія є автономною областю Данії. Острів перевершує материкову частину королівства за територією майже в 50 разів, але на ньому постійно живуть всього 56 тисяч людей.

Джерело: Кореспондент.net